中日韩领导人会议将于9日在东京举行

外媒称，日本政府5月1日称，将于5月9日在东京举行中日韩领导人会议，讨论地区问题。中国国务院总理李克强、韩国总统文在寅将出席会议。观察人士预计，朝鲜问题将成为会议的重要议题。
据路透社5月1日报道，中日韩领导人会议自2008年在日本首次举行之后，在三国轮流举行，其目的是加强对话与合作。据日本外务省说，今年是第三次在日本举行这一会议。
日本外务省说，包括领导人会议在内，李克强将对日本进行正式访问。
报道称，文在寅在4月27日与朝鲜领导人金正恩举行了首脑会晤，双方同意朝着朝鲜半岛无核化的方向努力。金正恩还将在未来几周内与美国总统特朗普会谈。
另据共同社5月1日报道，日本首相安倍晋三当地时间1日下午在约旦首都安曼召开记者会，正式宣布中日韩三国领导人会议将于9日在东京举行。安倍表示，配合中日韩首脑会谈，中国国务院总理李克强将访日与会，并称“在时值《中日和平友好条约》缔结40周年的今年，将进一步深化日中关系”。
此外据韩联社5月1日报道，据韩国青瓦台1日消息，总统文在寅将于9日访问日本，出席韩中日领导人会议及韩日首脑会谈。这是文在寅就任后首次访日，也是自2011年12月时任总统李明博后，韩国总统时隔6年5个月再次访问日本。
报道称，抵日后，文在寅将先出席韩中日领导人会议。日本首相安倍晋三、中国国务院总理李克强将率团与会。中日韩领导人会议在三国轮流举办，但自2015年11月在首尔举行后一直未能举行。
青瓦台发言人金宜谦当天发布新闻稿表示，文在寅将在中日韩领导人会议上介绍韩朝首脑会谈结果，并同中日就加强三方合作力促半岛实现无核化和永久和平的方案进行磋商。三方还将重点探讨加强各领域务实合作的方案，以及东北亚等地区及国际局势。
报道称，中日韩领导人会议结束后，文在寅还将同安倍晋三举行单独会谈，就共建面向未来的韩日关系的方案及携手实现半岛无核化和永久和平的方案等深入交换意见。
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