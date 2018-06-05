新加坡推“特金会”金银铜纪念章 金章限量1000枚

据新加坡亚洲新闻网6月5日报道，为纪念6月12日举世瞩目的美朝领导人峰会，新加坡造币厂近日推出了印有美朝首脑握手图案的纪念章。
根据新加坡造币厂的声明，该纪念章不仅记录了这迈向世界和平的重要一步，也标志着新加坡作为中立的东道主，是东方与西方之间经济和安全的门户。
纪念章分为金、银、铜三色，其中，金色纪念章以999.9纯金打造，售价为1380新元，全球仅发行1000枚，新加坡的配额只有200枚。
银色和铜色纪念章则分别以999银和镍铸造，售价为118新元和36新元。新加坡造币厂表示，银质纪念章全球发行1万枚，其中新加坡有2000枚。镍质章的发行则取决于市场需求。
造币厂此次采用高浮雕造币技术，在纪念章的正面刻上美朝首脑握手的图案，图案上方的左右两旁也分别印有朝鲜和美国国旗，象征两国的政治立场。
纪念章的正面还将印有 “新加坡峰会”（Summit in Singapore）的字样和特金会举行的日期，即2018年6月12日。
至于纪念章的背面，设计师选择以象征和平的鸽子，体现特金会对推进世界和平的意义。鸽子下方也印上了色彩鲜艳、互相交错的玫瑰和金达莱。其中，玫瑰是美国国花，金达莱则属于杜鹃花的一类，代表着朝鲜。
纪念章从今日起开始在新加坡预售，公众可通过铸币厂网站和零售店购买。
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