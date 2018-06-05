崔永元:范冰冰电话里哭得稀里哗啦 不确定她是否偷税

T恤、布鞋、棒球帽，工作室里飘散着茶香、墨香，还有小猫可逗，处在风口浪尖的崔永元面对采访时，并没有微博上呈现出来的那么激烈。他平静地谈起这次曝光“阴阳合同”一事，坦承自己是“公报私仇”，同时曝光了影视圈里各种追求利益最大化的潜规则合同。至于自己最开始怼的范冰冰，他说希望她能平安无事。
剧组巧立名目拿走7亿多
崔永元首先介绍了相关部门调查“阴阳合同”的最新进展：“无锡的税务部门已经约了我今天面谈，合同见面也给他们，这种材料可不能瞎传来传去。”
谈及从何处搜集这么多影视合同，崔永元解释，他并不是专门为这次“怼人”搜集的合同，而是此前在做纪录片《电影传奇》时，就已经有意识搜集中国各个时期的影视合同。而当这次曝光“阴阳合同”后，不少人通过各种渠道给他曝光各种涉及影视圈潜规则的合同，“可能大家就是觉得不公道吧，都不太满意。”
据崔永元了解，所谓“阴阳合同”并非不具备法律效力，且可以避税偷税，使当事人达到利益最大化，“比如说这个人要500万元，但是实际上他要700万元，那怎么给呢？可以签完后说延长拍摄时间，加100万元，然后又延长拍摄时间，又加100万元。或者说剧本修改，要钻火海，要从山上滚下来，反正各种招儿，巧立名目，就够给钱了。还有一种方式是，你直接给我现款，那就不用上税了。还可以除了以演员的名义签表演合同，同时我给你当编剧，还有参与策划、监制、发行，再弄一个3000万元的合同。那3000万元的合同不是跟我签，是跟我背后的公司签，或者跟我二姨或者三姑签。”他说，这些方式他可以罗列三十多种，而且这些“阴阳合同”在国内影视圈非常普遍，尤其是大制作中。
种种乱象中，最让他感到震惊的是，有部电影说要请一位武打明星，但是要先付人家4000多万元，人家才会预留档期；同时还要请一位老电影人做监制，得先给人家3000多万元。这一下就拿走7000多万元。“后来我通过途径一核实，根本就没有这回事儿。这个演员和监制都不知道有这回事儿，一下子就把7000多万元就骗走了。”他透露，最后乱七八糟算起来，剧组巧立名目拿走7亿多元，“就算有1亿5000万元是为了这个电影服务，那也有5个多亿被白黑了。”
崔永元回忆，当年他拍《电影传奇》时，制片主任每次都浩浩荡荡地率领汽车队去加油，而他感到不解：谁没油谁加呗，干吗要领着去加？他说你不懂，这汽油费可以黑掉你几十万、几百万，“他们全都加油，加完后抽出去都卖了，然后再加再卖再加，如果没人管，也是一大笔钱。任何一个环节，都是黑钱的环节。你说你两个亿、五个亿的电影，谁会在乎你这点加油费吗？总导演会一张一张翻加油费吗？”
还有，有的演员拍电影，要价2500万元，片方同意了。但片方只给500万元，剩下2000万元怎么办？演员说，这2000万元我不要了，我投资，我投到电影里。但是演员根本不会真的投钱，而是找片方的投资伙伴，让其以演员的名义给电影投资，然后再把这2000万元片酬给演员，就算分账。崔永元说，这在法律上没问题，但其实相当于洗钱。
有人请求“别曝光我”
对如何避免“阴阳合同”，使行业更加规范透明，崔永元给出了自己的建议。
首先，他觉得得先看看现行的个人所得税税法是不是合理。在现行税法没有改变的前提下，应该无条件遵守。“第二个，我觉得要把系统打通，比如买片子、院线等等，因为这些也会反过来影响剧组。没有‘小鲜肉’你就不要片子，那‘小鲜肉’可不就漫天开价？法国规定，任何电影都必须放满两周，没人看也要放，所以它的艺术片特别多，两周就够了。还有，我觉得我们的电影市场可以更多样化一些、开放一些。现在不光美国大片，像韩国电影、欧洲电影、伊朗电影，都非常棒。让电影市场多样化，有了竞争之后，可能也不会只是‘小鲜肉’当道。”在制片管理上，他认为剧组的账可以由第三方来监管，这样也能在一定程度上减少中饱私囊、贪污洗钱等行为。
有些网友认为，崔永元这次曝光“阴阳合同”，不过是“公报私仇”“歪打正着”。他坦言的确如此，并开玩笑称“别天天推我当什么民族脊梁、人民英雄，我觉得听着就离烈士不远了”。他说，自己只是想当一个好丈夫、当一个好爸爸，想好好呵护女儿。
他还爆料，这次新闻出来以后，不少圈内人士从中说和调停，他表示这个可以理解，“大家都不希望互相伤害。”还有人主动联系他说：“别曝光我。”
希望范冰冰平安无事
至于最开始被网友认为是“阴阳合同”女主角的范冰冰，崔永元做出了澄清。他表示，自己最开始在微博上晒出的两组合同，其中的乙方确实是范冰冰。而且因为自己使用P图软件不太熟练，其中一张图里一处“范冰冰”的名字没有模糊处理，导致迅速被网友认出。但从这组合同中，仅能看出范冰冰排场比较大，随行工作人员及拍戏要求较多。崔永元随后曝光的另一张合同照片——某男演员拿6000万元就演4天，才是真正的“阴阳合同”，他发这张图是因为很多网友表示不知道什么是“阴阳合同”，所以他贴出来给大家看。
他说，3日他刚刚和范冰冰通了电话，她哭得稀里哗啦，说当年拍《手机》时自己年龄小，不知道电影伤害了崔永元，但崔永元表示“我不相信她不知道”。
至于范冰冰是否涉嫌偷税漏税，崔永元说他目前也不能确定，得等税务部门调查完了才能做出最后结论。他还透露，他手中有一份范冰冰片酬为6000万元的合同。
崔永元还跟范冰冰说，让她“不要怕”“不要那么紧张”。“我们的账也被人查：有没有问题？是不是有意的？有多大过失？不是说查出五毛钱来就给你扔海里了。”他说自己希望范冰冰平安无事。
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