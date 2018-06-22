美军基地变“托儿所” 将用于安置2万名移民儿童





美国国内近期因特朗普的 “ 零容忍 ” 移民政策而闹得不可开交，而如何处理这些非法移民，尤其是其中的未成年儿童则成为了人们最为关心的话题。据美国国防部官员表示，美国的 4 个军事基地正准备安置多达 2 万名移民儿童。

综合路透社、《纽约时报》等媒体报道，美国国防部发言人安德鲁斯 21 日表示，位于得州和阿肯色州基地的 2 万张床位可以容纳 2 万名无人陪伴的移民儿童。一位匿名的美国官员也透露，卫生福利部早前已就安置移民儿童一事向国防部提出了要求，而国会也收到了相关通知。





就在 5 月份，美国 ABC 新闻曾报道来自卫生福利部的官员已前往美国的 4 个军事基地进行评估，以确定在其他设施人员饱和后，这些军事基地是否可以被用于接纳移民。据悉，这 4 个基地为得克萨斯州的戴斯空军基地、古德费洛空军基地、布利斯堡军事基地以及阿肯色州的小石城空军基地。

而在本周三（ 6 月 20 日），美国国防部长马蒂斯就相关问题也曾向记者们表示，如果收到要求，国防部将会对国土安全部提供支持。 “ 我们曾经安置过难民，安置过那些因地震和飓风而被赶出家园的人，我们将尽一切所能为国家带来最大利益。 ” 不过，他在当时并未直接表明军事基地是否将会用来容纳移民。

非法移民问题在美国长期存在，但今年 3 月以来，美墨边境非法入境者的数量持续攀升。针对这一问题，美国司法部从今年 4 月开始实施非法移民 “ 零容忍 ” 政策，非法入境的成年人被关押在移民监狱等候审判，他们的孩子以及自行进入美国境内的未成年人都将被政府强制接管。此举让特朗普遭到多方批评与抗议，甚至是妻子和女儿伊万卡的反对。特朗普最终在 20 日签署了一项行政命令，撤回了这项 “ 骨肉分离 ” 的政策，才让这场风暴得以暂时平息。





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