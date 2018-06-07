腾讯与中国政府开发通关系统 用微信取代港澳通行证

路透社昨日报道称，腾讯正与中国政府讨论建立电子通关系统事宜，计划利用微信取代内地和香港特区之间传统的旅行证件。
报道称，腾讯向相关部门展示了“扫描微信跨境”程序。如果该程序被批准，则最终人们将无需再随身携带旅行证件。与此同时，这也让微信的功能变得更加强大。
当前，微信拥有10多亿用户，其中大部分位于中国内地。虽然香港特区政府并未立即表明是否将考虑腾讯的建议，但特区行政长官林郑月娥观看了微信扫描通关演示。
腾讯表示，正与中国政府部门合作，计划为内地和香港市民推出基于生物验证数据的“E-card”系统，连接他们的身分证明文件，进行通关。
腾讯在一份声明中称，这套系统是数字身份解决方案的最新技术，并得到了中国公安部的批准，其所采用的加密算法可以防止任何信息泄露。
腾讯还称，希望中国“大湾区”(包括香港、澳门和广东省南部)市民能率先体验到“一部手机，无缝旅行”的便利，将来还会在其他地区推出。
腾讯称，将积极争取相关政策支持，优先在粤港澳大湾区试点推出多合一虚拟证，以一部手机承载多张证件，包括身份证、回乡证、微信通行证(电子港澳通行证)等多张证件，从而实现粤港澳大湾区使用者身份线上互相认证。
此外，腾讯并未透露与中国政府的讨论进展，以及何时推出该服务。
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