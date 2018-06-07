美政府不满费城处理移民方式切断拨款 被裁定违宪

特朗普政府因不满费城处理移民的方式，切断了联邦对费城的拨款。当地时间周三（6日），美国一位联邦法官裁定，特朗普政府的做法是违宪行为。
综合美国有线电视新闻网（CNN）、哥伦比亚广播公司（CBS）等多家媒体报道，联邦法官迈克尔·贝尔森（Michael Baylson）6日裁定，特朗普政府不能以费城不协助联邦机构调查、拘捕无证移民，不提供当地移民资料给移民及海关执法局（ICE）为由，就切断对费城的拨款。
贝尔森在裁定书中写道，费城的政策是合理且适当的，联邦政府以拨款作为筹码的做法是违宪行为，是“随意且反复无常的”。
美联邦政府此前表示，费城的“庇护政策”使移民执法机构的工作人员处于危险之中，且会造成出现无证客罪犯获释、重新犯罪的情况。费城则回应称，只有移民和海关执法局有法官签署的手令时，才会将移民移交给该机构。
贝尔森认为，费城有权立即得到联邦拨款，“特朗普总统和司法部部长杰夫·塞申斯此前发表公开声明，断言移民比本土出生的公民犯下更多罪行，这种断言对费城来说是不公平的。”
对于贝尔森的裁定，费城市长吉姆·肯尼回应称，这一裁决是“完全彻底的胜利”，他进一步指出，特朗普是一个“欺凌者”，附加条件到补助金上相当于一个“政治勒索”。
据了解，2017年7月，美国司法部部长塞申斯曾宣布，倘若州与城市不协助联邦机构调查、拘捕无证移民，不提供当地移民资料给移民及海关执法局（ICE），那么这些州跟城市将失去联邦政府的拨款。此举针对的是包括费城、纽约、芝加哥在内的所谓的“庇护城市”。
塞申斯认为，那些拒绝帮助实施“移民法”、特别是拒绝分享被指控犯罪移民信息的城市对美国公共安全造成了威胁。
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