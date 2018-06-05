美制裁伊朗波及世界杯 耐克称不向伊国家队供球鞋

世界最大的运动鞋制造商、美国耐克公司称，由于美国对伊朗的制裁，该公司不会向参与世界杯足球赛的伊朗国家队提供球鞋。
据美国之音报道，耐克公司在一份声明中说，美国特朗普政府计划在未来几个月重新对伊朗实施制裁。耐克公司的声明说：“有关制裁意味着，作为一家美国公司，我们此时不能为伊朗国家队的队员提供球鞋。”
特朗普上个月宣布美国撤出伊朗与世界六个大国达成的2015年伊核协议，并重新实施对伊朗的制裁。
路透社5月30日的一篇报道引用耐克公司一位发言人的话说，在下周开始的俄罗斯世界杯足球赛上不会有伊朗队员穿耐克球鞋，并称这跟政治无关。
而耐克的主要竞争对手、德国的阿迪达斯将为伊朗国家队提供球衣。包括德国、法国在内的主要欧洲国家均反对美国退出伊核协议并对伊朗施加新的制裁的决定。
国际足球联合会不对球员在世界杯足球赛上选择穿什么品牌的球鞋做出规定。按照规定，参加比赛的同一球队的不同球员可以穿不同品牌的球鞋，但同一球队的所有球员必须穿同一品牌的球衣。
目前不清楚参加世界杯的伊朗球员是否会穿不从赞助商、而是从其他途径获得的耐克球鞋。伊朗国家队的网站上没有提到抵制耐克公司的信息。
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