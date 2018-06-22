俄最大型登陆舰入役 可两栖投放整营陆战队

据“今日俄罗斯”电视台网站6月20日报道，大型登陆舰“伊万·格连”号进入俄罗斯海军服役。隆重的入役仪式在加里宁格勒的“琥珀”造船厂举行。该舰很快将交付北方舰队。“伊万·格连”号是俄罗斯目前最大型的登陆舰。它能将一整个营的海军陆战队官兵以及坦克和装甲车等武器装备投放战场。
全面优于苏联“前辈”
报道称，“伊万·格连”号是涅瓦设计局研发的11711型登陆舰的首舰，是目前俄海军最大型的登陆舰：排水量近6000吨，长120米，宽16.5米，吃水深度3.6米。
“琥珀”造船厂即将建成另一艘11711型登陆舰——“彼得·莫尔古诺夫”号。该舰从2015年6月动工，它与“伊万·格连”号都是新一代大型登陆舰的代表。
自20世纪90年代以来，俄海军共拥有15艘775型登陆舰和4艘1171型登陆舰。这些船都是1970年至1980年期间在位于波兰格但斯克的什切青造船厂生产的。
退役上校米哈伊尔·季莫申科在接受采访时说：“11711型登陆舰与苏联的‘前辈’有很大不同，‘伊万·格连’号和‘彼得·莫尔古诺夫’号的排水量都很大，它们也安装了新型柴油发动机、电子设备以及更强大的液压装置。我国海军对这种登陆舰的需求很大。”
报道认为，11711型登陆舰的主要特点是能够投放一个营的海军陆战队（约400人）及武器装备。“伊万·格连”号可搭载13辆坦克或30多辆装甲车（装甲运输车或步战车）。在其甲板上能容纳一架武装运输直升机和两架卡-27多用途直升机。
11711型登陆舰最大航程4000海里（1海里约合1.85公里）。俄国防部证实，“伊万·格连”号在测试中显示出“良好的适航能力，所有生命保障系统的运转也无可挑剔”。
该型登陆舰配备的武器包括一部“冰雹”-M齐射火箭炮、一部ZIF-31B型57毫米双管高射炮、两部AK630型6管30毫米舰炮和一部配备5P-10-03雷达火控系统的改进版AK-630M-2型舰炮。
报道称，“伊万·格连”号的设计始于1998年。该船于2004年开工建造，但由于缺乏资金和技术参数要求不断调整，建设过程一拖再拖，直到2012年5月才下水。2017年11月至2018年5月该舰通过国家测试阶段。6月2日，“琥珀”造船厂与国防部签署了通过国家测试的证明。
舰群升级提上日程
报道评论称，更新登陆舰是俄罗斯海军的优先任务之一。2015年6月，时任海军总司令维克托·奇尔科夫表示，登陆舰将在2050年前全部更新换代。
奇尔科夫说：“更新所有舰队登陆舰的时机早已成熟。这一点也是制定造船计划的考虑因素之一。”
近日，塔斯社曾报道称，位于圣彼得堡的北方设计局在研发一种排水量约8000吨的全新登陆舰。联合造船集团证实，工程师正在设计相关草图。
涅瓦设计局已准备好向国防部提供升级版的11711型登陆舰。在改进后的版本中，11711型登陆舰的可居住性和航行性能将得到改善。
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