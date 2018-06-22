俄最大型登陆舰入役 可两栖投放整营陆战队





据 “ 今日俄罗斯 ” 电视台网站 6 月 20 日报道，大型登陆舰 “ 伊万 · 格连 ” 号进入俄罗斯海军服役。隆重的入役仪式在加里宁格勒的 “ 琥珀 ” 造船厂举行。该舰很快将交付北方舰队。 “ 伊万 · 格连 ” 号是俄罗斯目前最大型的登陆舰。它能将一整个营的海军陆战队官兵以及坦克和装甲车等武器装备投放战场。





全面优于苏联 “ 前辈 ”





报道称， “ 伊万 · 格连 ” 号是涅瓦设计局研发的 11711 型登陆舰的首舰，是目前俄海军最大型的登陆舰：排水量近 6000 吨，长 120 米，宽 16.5 米，吃水深度 3.6 米。





“ 琥珀 ” 造船厂即将建成另一艘 11711 型登陆舰 ——“ 彼得 · 莫尔古诺夫 ” 号。该舰从 2015 年 6 月动工，它与 “ 伊万 · 格连 ” 号都是新一代大型登陆舰的代表。





自 20 世纪 90 年代以来，俄海军共拥有 15 艘 775 型登陆舰和 4 艘 1171 型登陆舰。这些船都是 1970 年至 1980 年期间在位于波兰格但斯克的什切青造船厂生产的。





退役上校米哈伊尔 · 季莫申科在接受采访时说： “11711 型登陆舰与苏联的 ‘ 前辈 ’ 有很大不同， ‘ 伊万 · 格连 ’ 号和 ‘ 彼得 · 莫尔古诺夫 ’ 号的排水量都很大，它们也安装了新型柴油发动机、电子设备以及更强大的液压装置。我国海军对这种登陆舰的需求很大。 ”





报道认为， 11711 型登陆舰的主要特点是能够投放一个营的海军陆战队（约 400 人）及武器装备。 “ 伊万 · 格连 ” 号可搭载 13 辆坦克或 30 多辆装甲车（装甲运输车或步战车）。在其甲板上能容纳一架武装运输直升机和两架卡 -27 多用途直升机。





11711 型登陆舰最大航程 4000 海里（ 1 海里约合 1.85 公里）。俄国防部证实， “ 伊万 · 格连 ” 号在测试中显示出 “ 良好的适航能力，所有生命保障系统的运转也无可挑剔 ” 。





该型登陆舰配备的武器包括一部 “ 冰雹 ”-M 齐射火箭炮、一部 ZIF-31B 型 57 毫米双管高射炮、两部 AK630 型 6 管 30 毫米舰炮和一部配备 5P-10-03 雷达火控系统的改进版 AK-630M-2 型舰炮。





报道称， “ 伊万 · 格连 ” 号的设计始于 1998 年。该船于 2004 年开工建造，但由于缺乏资金和技术参数要求不断调整，建设过程一拖再拖，直到 2012 年 5 月才下水。 2017 年 11 月至 2018 年 5 月该舰通过国家测试阶段。 6 月 2 日， “ 琥珀 ” 造船厂与国防部签署了通过国家测试的证明。





舰群升级提上日程





报道评论称，更新登陆舰是俄罗斯海军的优先任务之一。 2015 年 6 月，时任海军总司令维克托 · 奇尔科夫表示，登陆舰将在 2050 年前全部更新换代。





奇尔科夫说： “ 更新所有舰队登陆舰的时机早已成熟。这一点也是制定造船计划的考虑因素之一。 ”





近日，塔斯社曾报道称，位于圣彼得堡的北方设计局在研发一种排水量约 8000 吨的全新登陆舰。联合造船集团证实，工程师正在设计相关草图。





涅瓦设计局已准备好向国防部提供升级版的 11711 型登陆舰。在改进后的版本中， 11711 型登陆舰的可居住性和航行性能将得到改善。





季莫申科总结说：

“‘

伊万

·

格连

’

号是一艘很棒的登陆舰，能够完成要求的任务，但它设计建造时间太久了，因此我们听到了要求

11711

型进行升级的言论。鉴于问题目前只是在首舰出现，其他该型登陆舰的建造速度会快得多。

”

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