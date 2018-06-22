美专家质疑组建太空部队必要性：浪费钱还制造更多太空垃圾

据美国趣味科学网站 6 月 20 日报道，美国总统特朗普要求组建美军的第六个军种，他将其称之为 “ 太空部队 ” 。这重启了一场更大范围内关于是否有必要采取此举来更好地管理太空军事活动的辩论。虽然建立一个以太空为重点的独立军种的想法并不新鲜，但特朗普出人意料的表态，仍在社交媒体和新闻网站上引起热议。





报道称，特朗普 18 日在白宫举行的国家航天委员会会议上发表讲话说： “ 在保卫美国方面，仅仅让美国保持在太空的存在是不够的。我们必须让美国主宰太空。我在此命令美国国防部立即启动必要程序，组建一支太空部队，作为美国武装部队的第六大军种。 ”





报道评论称，在特朗普此番表态前，美国关于是否建立一支独立的太空部队的讨论已经进行了数十年，包括最近的于 2017 年为新建一支美国太空部队进行的尝试。当时，美国众议院军事委员会在 2018 年《国防授权法》中起草了关于这支新部队的条款。当时，根据设想，应由美国空军部长监管这一新军种，但太空部队将在参谋长联席会议上有一席之地。这一提议当时未获军方高级官员一致支持，最终被撤销了。





报道表示，一些太空专家说，特朗普这一宣布可能至少会引发更多关于如何最佳管理太空活动的讨论。





康奈尔大学的军事和海军历史学家巴里 · 施特劳斯说，美国多年来一直对本国卫星的安全以及如何最好地保护卫星感到担忧。他对太空新闻网记者说，在应该怎么做的问题上进行公开辩论，是一件好事。





他说： “ 这将引起很大争议。后勤问题是有争议的；资金问题是有争议的。无论何时创建一个新部门，都会引起争议。我们的资源有限，因此，（新资源）必须有其他来源。但正如你所知道的，不是说总统拍拍脑袋就能做成这件事的。此事必须经由国会辩论和讨论。 ”





报道称，但位于罗得岛州纽波特的美国海军军事学院的国家安全事务教授琼 · 约翰逊 - 弗里兹指出，很难说一支太空部队就能使局面发生多大改变，因为美国空军已经在有其他军事部门参与的情况下监管军方的太空资产采购预算。此外，人们还担心，如何在不违反国际条约，并在不向卫星发射进攻性武器从而制造更多太空垃圾的情况下保护卫星。





她说：

“

我们为什么需要太空部队？太空部队要做什么空军目前没有在做的事情？

”

她对太空新闻网记者说，特朗普关于

“

主宰

”

太空的想法也引发了质疑，因为从军事角度来说，

“

主宰

”

通常意味着在一段有限时间内完全控制一片有限区域。她说：

“

如何主宰太空？如何控制一切无限之事物？

”

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