美俄总统密谈两小时：谈到了中国 没谈克里米亚问题

外媒称，美国总统特朗普7月16日与俄罗斯总统普京会面。特朗普在一开始就预言，美俄两国最终会建立“一种非同寻常的关系”。两人随后进行了超过两个小时的闭门会谈。
据美联社7月16日报道，双方都没有透露会谈内容，不过特朗普在开场白中列出了一系列讨论话题，但显然没有提到俄罗斯干预2016年美国总统选举的事情。
特朗普与普京在芬兰总统府落座时表示：“坦白讲，我们两国过去几年相处得不够融洽。但是我认为我们最终会建立起一种非同寻常的关系。我确实认为，全世界希望看到我们和睦相处。”
普京则表示，他与特朗普保持着定期的接触，包括通电话以及在国际场合的会面。他还说：“现在是就各种国际问题和敏感事务展开彻底讨论的时候了。”
报道称，在特朗普作开场讲话时，普京保持着很随意的姿势，靠在椅背上，两腿分开，目光向下，并且对特朗普的一些话报以点头。特朗普坐姿前倾，两手支在身前，并不时瞥一眼普京。
报道还称，两人随后进行了闭门会谈，然后两位领导人和高级助手共进工作午餐，特朗普对记者说他和普京的峰会有了一个“非常好的开端”。白宫此前仅计划进行90分钟的会谈。
报道指出，在此次美俄首脑会晤举行的几个小时之前，特朗普刚刚将美俄关系陷入低谷的现状归咎于美国，而不是俄罗斯对美国大选的干预或者克里米亚问题。
特朗普7月16日早上发“推文”说：“我们与俄罗斯的关系从来没有如此糟糕过。”他将这种局面归咎于“美国多年来的愚蠢、糊涂以及当前有预谋的政治迫害！”
报道称，引起各国政府密切关注的此次美俄首脑会晤在举行之前，遭到了来自美国两党国会议员的谴责。美国上周指控12名俄罗斯军方情报人员用黑客手段窃取民主党2016年选举信息，以帮助特朗普的总统竞选活动。不过，特朗普不为所动，执意与他此前曾表示过“钦佩”的普京见面。
报道还称，由于普京抵达赫尔辛基的时间比预期的晚了约半个小时，美俄首脑会晤开始的时间被推迟。特朗普则还以颜色，在普京抵达芬兰总统府后才动身离开下榻的酒店。
另据路透社7月16日报道，特朗普7月16日与普京举行了外界期待已久的首脑会晤，他表示希望与俄罗斯保持良好的关系，此前他还将两国的敌对关系归咎于美国政府过去的“愚蠢和糊涂”。
特朗普在会谈开始时表示：“我一直在说，而且我确信你们这些年来听到过……与俄罗斯和睦相处是好事而不是坏事。”
报道称，特朗普伸手与普京握手，之后两人举行只有翻译在场的单独会晤，然后共进工作午餐。特朗普说，他们讨论的议题很广泛，其中包括贸易、军事、核武器和中国。
报道还称，不过至少在会谈开始时的公开讲话中，特朗普丝毫没有提及最近让美俄关系跌入冷战以来最低谷的几个问题：克里米亚问题、俄罗斯对叙利亚巴沙尔政府的支持、西方指责它在英国毒害间谍一事以及它对美国大选的干预。
报道指出，克里姆林宫一直在试图降低对此次会晤的期待值。它在会晤开始之前表示，不指望此次会谈能取得多大成果，不过希望这成为化解双边关系危机的“第一步”。
克里姆林宫发言人佩斯科夫说：“特朗普总统和普京总统相互尊重，而且相处融洽。目前没有设定明确的议题。两位元首会视情况来决定讨论的内容。”
在举行峰会前，特朗普对哥伦比亚广播公司说，他将带着“低预期”参加峰会，特朗普的国家安全事务助理博尔顿则对媒体说，美国不会寻求“应达成的目标”，会议将“没有特定结构”。
报道指出，对普京来说，能够举行峰会本身就是地缘政治上的成功，因为在俄罗斯眼中，这展示出美国认同俄罗斯是大国，必须考虑到俄罗斯的利益。
报道还指出，对俄罗斯而言，这还强有力显示出西方孤立莫斯科的努力失败。
报道认为，但对于特朗普来说，此次峰会充满国内政治风险。根据近期在美国提出的起诉，特朗普是在12名俄罗斯军事情报特工的积极支持下赢得大选的，特朗普的亲信也由于可能与莫斯科勾结而仍在接受调查。
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