ofo暂别德国市场 发言人：不排除重返可能性

德媒称，中国共享单车ofo小黄车在柏林试水3个月后，将暂时退出德国市场。
据德国新闻电视频道网站7月15日报道，ofo小黄车宣布，“将在未来几周内负责任地退出”迄今在德国的唯一单车投放地柏林。据称，柏林的小黄车将被清理并转移至欧洲其他市场。ofo小黄车公司的一名发言人说：“这是基于相关市场表现做出的一项战略决定。”不排除其重返德国市场的可能。
报道称，ofo小黄车提供的数据显示，其最终在柏林投放共享单车约3000辆。此前双方还探讨过进一步显著增加投放量的问题。柏林市政府希望促使更多市民将自行车而非汽车作为代步工具。此前，德国城市的自行车租赁市场长期被Nextbike和DB Connect两家公司占据。ofo小黄车等亚洲运营商的出现彻底搅乱了这一市场。
它们带来的共享单车颜色明快、简洁轻便。一夜之间，共享单车如雨后春笋般现身德国大城市街头。作为竞争对手的德国铁路公司表示：“这种侵略般的市场进入方式令人担忧，因为从共享单车接受度方面看，它隐含风险。”
报道称，不过，这种大规模投放是有理由的。因为新共享单车运营商推行的是一种随时随地还取模式。也就是说，用户在骑行结束后可以将车停放在任意地点。美国奥纬咨询公司的机动性问题专家安德烈亚斯·宁豪斯表示，“要提供这样的共享服务，就必须先向市场投放大量单车”，这样才能确保随处有车骑。
但如果服务商疏于单车管理，任由其阻挡人行道或车辆出入口，就会引发不满情绪。宁豪斯说：“到时人们就会转而有意破坏单车。一些服务商有多达90%的单车被人为破坏。”
报道称，其他共享单车服务商还在谨慎前行。比如摩拜单车提供的数据显示，该公司目前已是柏林最大的共享单车运营商。在ofo小黄车退出德国市场的同时，摩拜单车却在德国日益站稳脚跟，并且也已在杜塞尔多夫和科隆投放共享单车。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost