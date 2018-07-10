大幅扩充军备 应对紧张局势？日本防卫费将创历史新高

据日本《每日新闻》 7 月 8 日报道称，日本政府决定将下一个中期防卫力量整备计划（ 2019 年度开始的 5 年）防卫相关经费（不包括驻日美军整编相关经费）增长率由现在的年均 0.8% 提高到 1% 以上。预计下一年度防卫相关经费将时隔 22 年创历史新高。估计引进陆基 “ 宙斯盾 ” 系统和采购 F-35 隐形战斗机等支出巨大，防卫相关经费将在安倍政权下加速增加。





报道称，防卫相关经费 1997 年度曾高达约 4.94 万亿日元（ 1 美元约合 110 日元），创下当年的纪录。日本防卫经费从 2003 年度起连续 10 年减少，但从第二次安倍政权上台后的 2013 年度起连续 6 年增长，本年度防卫相关经费约为 4.93 万亿日元。





防卫省将于年底制定下一个中期防卫力量整备计划，目前正在与财务省协商未来

5

年的防卫相关经费额度。

2014

至

2018

年的现行中期防卫力量整备计划考虑到汇率和物价水平因素，设定了约

23.97

万亿日元的额度，允许年均增长

0.8%

。

报道评论称，在周边形势紧张和装备售价昂贵等背景下，防卫省要求提高增长幅度，而财务省则要求通过调查装备成本和提高维护装备效率等来降低经费。





然而，日本内阁会议 6 月通过的经济财政运营方针说： “ 将大幅增强防卫力量。 ” 在存在财政赤字的情况下，防卫相关经费被破例允许增加。防卫省计划在 8 月的预算要求中列入超过 5 万亿日元的防卫相关经费，预计包括驻日美军整编相关经费在内的整个防卫费将连续 5 年创历史新高。





报道称，在下一个中期防卫力量整备计划中，仅引进两套陆基 “ 宙斯盾 ” 系统的费用就超过 2000 亿日元。单价高达一百多亿日元的 F-35A 隐形战斗机，防卫省决定在下一个中期防卫力量整备计划期间采购 8 架，防卫省还在考虑追加采购数十架，并计划采购比 F-35A 隐形战斗机更昂贵的短距垂直起降型 F-35B 战斗机。预计明年度以后还将列入 F-2 战斗机后继机型的相关经费。





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