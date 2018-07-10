大幅扩充军备 应对紧张局势？日本防卫费将创历史新高

据日本《每日新闻》7月8日报道称，日本政府决定将下一个中期防卫力量整备计划（2019年度开始的5年）防卫相关经费（不包括驻日美军整编相关经费）增长率由现在的年均0.8%提高到1%以上。预计下一年度防卫相关经费将时隔22年创历史新高。估计引进陆基“宙斯盾”系统和采购F-35隐形战斗机等支出巨大，防卫相关经费将在安倍政权下加速增加。
报道称，防卫相关经费1997年度曾高达约4.94万亿日元（1美元约合110日元），创下当年的纪录。日本防卫经费从2003年度起连续10年减少，但从第二次安倍政权上台后的2013年度起连续6年增长，本年度防卫相关经费约为4.93万亿日元。
报道评论称，在周边形势紧张和装备售价昂贵等背景下，防卫省要求提高增长幅度，而财务省则要求通过调查装备成本和提高维护装备效率等来降低经费。
然而，日本内阁会议6月通过的经济财政运营方针说：“将大幅增强防卫力量。”在存在财政赤字的情况下，防卫相关经费被破例允许增加。防卫省计划在8月的预算要求中列入超过5万亿日元的防卫相关经费，预计包括驻日美军整编相关经费在内的整个防卫费将连续5年创历史新高。
报道称，在下一个中期防卫力量整备计划中，仅引进两套陆基“宙斯盾”系统的费用就超过2000亿日元。单价高达一百多亿日元的F-35A隐形战斗机，防卫省决定在下一个中期防卫力量整备计划期间采购8架，防卫省还在考虑追加采购数十架，并计划采购比F-35A隐形战斗机更昂贵的短距垂直起降型F-35B战斗机。预计明年度以后还将列入F-2战斗机后继机型的相关经费。
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