美国记者用假证件看世界杯被关“地牢”：别跟FIFA过不去

“ 永远，永远不要和 FIFA （国际足联）过不去， ”24 岁的美国记者莫莉 · 扎克曼说， 2018 俄罗斯世界杯开赛的第一个星期，她就得到了教训。





据英国广播公司网站 7 月 6 日报道，在俄罗斯对埃及的比赛之前，有七个人被关到了圣彼得堡体育场下面的 “ 地牢 ” ，扎克曼就是其中之一。在那里，她在多名安保人员的看管下度过了五个小时的时光。





她犯了什么事？扎克曼试图借用一个朋友的 “ 球迷证（ fan ID ） ”—— 那是一个由俄罗斯当局发放的证明文件，球迷须用它来进入球场观赛，同时它也是赛事期间在俄罗斯的旅游签证和身份证明。





2018 俄罗斯世界杯的门票是个人实名制的，不过当时在圣彼得堡的那场比赛，球迷证的原主觉得太累，就把它借给了扎克曼，让她去看球。其他朋友建议她干脆把证件也借过来用，于是她就想这样混进球场。扎克曼说： “ 我以为最差也不过是他们在门口把我拦下来， ” 但事实上，她被拘留了。





报道称，当一个国家获得世界杯比赛的主办权时，就必须向国际足联作出一系列的让步，包括财政豁免，以及赛事相关的特殊立法等等，当中也包括票务事宜。在八年前的南非， FIFA 甚至让主办国政府准予开设带有争议性的特别法庭，处理假冒产品等等世界杯事务。不过，俄罗斯本身的法规已经相当严厉：一个地方组委会发言人透露，几乎所有的体育赛事场馆都设有拘留室。





扎克曼说，当其中一名安保人员在球场门口查看她脖子上挂着的证件上的照片时她就遇到了麻烦，很快她就被安保人员包围了。她称： “ 当时恨不得有 30 个人围着我，其中一个保安搜查了我的包，找到了我的真实证件。 ”





这场 “ 地下之旅 ” 就是这样开始的。





报道称，圣彼得堡体育场是俄罗斯最现代化的球场之一，位于波罗的海一个小岛上，花费超过 11 亿美元和 10 年时间建造。





扎克曼回忆说： “ 那不是一块很大的地方，有很多警察守着我。一名墨西哥女士将她的票给了一个导游，也被捕了；此外还有另外四个男人，其中两个已经喝得大醉。 ”





她说，那里有三个牢房，那两个喝醉的人就关在那里。其他人被叫到另一个独立的区域，坐在折叠椅上，一个警察在一张桌子上录口供。





国际足联确认，该名美国人确实曾被扣留在 “ 地牢 ” 里。一名发言人表示： “ 根据从组委会和俄罗斯当局得到的信息，在对她的信息进行确认以及撰写报告期间，该名女子被要求在该区域等候，该名女士自己当时已经意识到违规使用球迷证。 ”





扎克曼会说俄语，她表示自己当时能够和保安沟通，也听得懂保安之间在说什么。





“ 我听到了其中一个人说我可能是美国间谍。但什么样的间谍会在一个全是保安的地方使用别人的证件，然后还带着自己的证件呀！ ” 扎克曼说。





报道称，虽然是被拘留，但是扎克曼和其他被拘人士并没有被没收手机，在作了个人陈述并承认自己犯错之后，她被送到了警察局。她在那里支付了 50 美元罚款，然后被释放。





世界杯组委会方面表示，他们希望提醒人们，不要再犯同样的错误。





扎克曼肯定不敢再犯了，她称：

“

我太天真了，以为不会有什么严重的事情发生。

FIFA

或许是世界上最腐败的机构之一，但是他们对于安保是非常严苛的。

”

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