美国麦当劳沙拉惊现寄生虫 致9大州163人感染

据赫芬顿邮报 7 月 23 日报道，美国 9 个州的麦当劳沙拉里被发现有环孢子虫寄生虫，致使 163 人患病， 3 人住院，目前无人死亡。





美国食品药物管理局、疾病控制和预防中心的调查人员追踪到，这些有问题的沙拉都是在伊利诺伊州、爱荷华州、肯塔基州、明尼苏达州、密苏里州、内布拉斯加州、俄亥俄州、南达科他州和威斯康辛州的麦当劳连锁店出现的。

据报道，目前麦当劳已停止了 14 个州约 3000 家连锁店沙拉的供应，这 14 个州除了上述提到 9 个州之外，还包括另外 5 个州，分别是印第安纳州、密歇根州、蒙大拿州、北达科他州和西弗吉尼亚州，这些州的麦当劳沙拉均为同一生菜供应商，即伊利诺伊州斯特里姆伍德市的一家新鲜速递生产工厂。

美国食品和药物管理局（ FDA ）表示，人体一旦感染环孢子虫寄生虫，就会引发腹泻、食欲不振、体重减轻、胃痉挛、肿胀、恶心和疲劳等症状，这些症状通常是在感染一星期之后才会出现。如果不进行治疗，病征恐持续几天、一个月甚至更长时间。不过，部分感染者也可能没有任何症状。

事件发生后，麦当劳发出紧急声明说：

“

我们的顾客和员工的健康和安全始终是我们的首要任务，麦当劳致力于使食品安全和质量达到最高标准，我们将继续合作支持监管和公共卫生官员的调查。

”

Twitter

sgnypost





