见普京前被问谁是最大敌人 特朗普脱口而出:欧盟

北约峰会上周落幕，但“压力之下取得的成果”难掩裂痕。与上月的七国集团（G7）峰会时一样，这次北约峰会后，美国总统特朗普又上演起前脚走，后脚就抨击“东道国”的戏码。
不同的是，这次更狠，特朗普在采访中将盟友欧盟视为美国的“敌人”。
据彭博社报道，当地时间周六（14日），特朗普在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）节目采访时被问及“谁是美国在全球最大的敌人”，他称“我们有很多敌人”，但他首先提到了欧盟。
特朗普说：“我认为欧盟是一个敌人，他们在贸易中对我们做了什么，”“现在你不会想到欧盟，但他们是一个敌人。”
特朗普表示，自己的父母生在欧洲，“我爱那些国家”，但从贸易的角度来说，他们确实利用了我们，这些国家中许多是北约成员国，他们还没支付足够的防务费用。特朗普还指责德国向俄罗斯“举白旗”。
西班牙《国家报》15日直接将特朗普的言论称为“外交炸弹”，该报认为，特朗普这样做可能是不满此次北约峰会以及英国之行。
过去几天时间里，北约峰会期间的特朗普与盟国就军费开支问题“争吵不休”。他还抨击德国总理默克尔与俄罗斯签署天然气输送管道协议，指责英国首相特蕾莎·梅在与欧盟的退欧谈判中未能取得足够的进展并驳斥自己的建议。
此次前脚刚离开布鲁塞尔，特朗普就对媒体抨击“东道国”，将欧盟列为敌人，与上月的七国集团（G7）峰会后的表现如出一辙。
6月初，特朗普在加拿大“搅局”G7峰会后曾就贸易问题“羞辱”东道国，他的白宫团队甚至攻击加拿大总理特鲁多，特朗普对这个美国传统盟友可以说是丝毫不留情面。
特朗普也成“假新闻”制造者
盟友被特朗普无故冠以“敌人”之名，欧盟领导人并未示弱。
当地时间15日，欧洲理事会主席图斯克在社交媒体上妙用特朗普口中“假新闻”（Fake news）一词讽刺道，“美国与欧盟是最好的朋友。无论谁说我们是敌人，就是在散播假新闻。”
欧洲委员会副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）15日晚间在推特上称，“把你最好的朋友称为敌人，只会让你真正的敌人高兴。”
他说：“欧洲人与美国人被历史与他们共同的价值观所束缚。欧洲人永远不会放弃美国，因为美国从来不会放弃他们。这就是朋友的意义。”
“双普会”前，特朗普祝贺普京
据彭博社报道，周六的采访中，特朗普也将中俄列为敌人，不过他认为俄罗斯“在某些方面上是敌人”，中国是“经济上的敌人”。
“中国是一个经济上的敌人，他们当然是敌人，”特朗普很诚实：“但这并不代表他们是坏的，这代表他们有竞争力，他们想做的很好，我们也想做的很好。”
今天（16日），特朗普欧洲之行的最后一出戏将在芬兰首都赫尔辛基上演，他将在这里与俄罗斯总统普京会晤。俄新社援引白宫公布的总统日程安排显示，特朗普将于当地时间13时20分（北京时间18时20分）同普京开启“一对一”会谈。
《纽约时报》15日写道，“会谈前夕，特朗普祝贺普京，而将欧盟称为敌人。”
在结束对英国的访问后，特朗普于15日早早抵达赫尔辛基。
特朗普当天对与普京的会晤表示期待，称希望这次会晤将有助于改善两人的良好关系。
就在这次会晤前，“通俄门”迅速发酵。上周五（13日），美国特别检察官起诉12名俄军队情报官员，指后者涉嫌干预2016年的美国大选。
特朗普15日表示，不打算利用与普京的会晤就俄干预美国大选问题向其施压。
他表示，自己从未想过要求将这些被起诉的俄官员引渡至美国接受指控。不过，特朗普指责是前任奥巴马政府让干预大选这样的事发生。
当天，2018年俄罗斯世界杯正式划上句号。特朗普在推特上祝贺法国队夺冠，同时祝贺普京与俄罗斯“举办了一届真正伟大的世界杯——有史以来最棒的一届世界杯之一。”
《纽约时报》认为，特朗普在过去一周里，他的措辞一直表现出想与俄罗斯和解的腔调，他拒绝将俄罗斯领导人称为“敌人”或“朋友”，只是称作“竞争对手”。
在上周与英国首相梅的新闻发布会上，特朗普曾说，他将对普京提出俄干预大选的问题，但他强调希望与之相处。
“我绝对会提‘干预’，”特朗普在梅的注视下说：“我绝对会坚定地问这个问题，希望我们能与俄罗斯建立非常好的关系。”
可以看出，特朗普对与普京的会晤非常期待。但《纽约时报》认为，特朗普政府官员似乎并不看好此次峰会，一些政府成员试图淡化外界对此次会晤的预期。
美国驻俄罗斯大使洪博培15日称，这次会面甚至不应被称为“峰会”（summit），因为两国总统并未寻求就任何特定议题达成一致。
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