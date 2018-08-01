澳一装儿童遗骸的手提箱追出母女双命案 被告认罪

瑞士媒体 “ 瑞士资讯 ”7 月 31 日援引法新社报道称，继装有小孩遗骸的手提箱在 2015 年被路人发现后，被控杀害一名年轻母亲与其幼女的一名澳大利亚男子于当地时间 7 月 31 日认罪，最终解开这起困惑警方多年的命案。

31 日， 43 岁的荷登（ Daniel James Holdom ）在新南威尔士省最高法院出庭，承认于 2008 年杀害了当时 20 岁的皮尔斯 - 史蒂文生（ Karlie Jade Pearce-Stevenson ）和她的两岁女儿。





据报道，皮尔斯 - 史蒂文生的骸骨于 2010 年在新南威尔士省贝朗格罗省立森林（ Belanglo State Forest ）被人发现。这个恶名昭彰的地点在 1990 年代发生连续杀人事件，挖出 7 名背包客尸体。

警方一直无法查出被害人身分，直到 2015 年，皮尔斯 - 史蒂文生小孩的遗骸在约 1100 公里外南澳大利亚省一个小镇，被发现藏在公路附近的一只手提箱内。小孩遗骸被发现后，警方报案热线接获的两则情报最终协助调查人员通过 DNA 检验，查出了受害母女的身份。

澳大利亚《每日电讯报》引述法院文件称，荷登与皮尔斯 - 史蒂文生有过短暂的一段恋情，他被控踩踏她的喉咙，踩断她的气管，然后弃尸森林。警方还指控荷登保留皮尔斯 - 史蒂文生的多张尸体照片，充当 “ 战利品 ” 。

荷登表示，数几天后，他开车带皮尔斯 - 史蒂文生的女儿到南澳省其祖母住处，但他决定杀害她，将尸体装进手提箱，然后丢弃在公路旁。

报道称，法院预定

9

月底对此案进行宣判。

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