日本拟6年内部署陆基“宙斯盾”系统

外媒称，官员们 30 日说，预计日本需要大约 6 年时间以部署第一套旨在防御朝鲜导弹攻击的美制新型陆基 “ 宙斯盾 ” 导弹防御系统。





共同社 7 月 30 日报道称，日本防卫大臣小野寺五典对记者说，这两套防御系统，包括洛克希德 - 马丁公司的尖端 SSR 雷达，将共耗资 2680 亿日元（约合 24 亿美元）。





小野寺五典说，这些系统对于日本的安全至关重要，因为 “ 来自朝鲜的威胁没有变化 ” 。他说： “ 我们没有看到显示朝鲜放弃核武器和导弹的任何动向。 ”





他还透露， “ （美方）提议称，签约后到第一套系统部署需要约 6 年时间 ” 。





据认为，两套陆基 “ 宙斯盾 ” 系统就能防卫日本全境，日本政府正考虑将秋田市和山口县的两个陆上自卫队演习场作为部署陆上 “ 宙斯盾 ” 系统的候选地，试图在 2023 财政年度完成首次部署。





另据法新社 7 月 30 日报道，日本 30 日表示，将在未来 30 年斥资约 42 亿美元来安装和运行美国的雷达系统，以保护自己免受朝鲜导弹的威胁。





由防卫大臣小野寺五典宣布的这一举动是东京升级其军力的最新举措。日本称，朝鲜的核武器和弹道导弹对其构成了直接威胁。





小野寺五典对记者说，美国洛克希德 - 马丁公司已经提出，为一套新型陆上 “ 宙斯盾 ” 反导系统制造所需雷达的成本大约是 1340 亿日元。





日本防卫省表示，两套的开支加上未来 30 年间的维护和运营成本将达到 4660 亿日元，这还不包括尚未列出的额外预期费用。





小野寺五典说：

“

我们国家的弹道导弹防御能力将大大提升。

”

他还说：

“

成本尚未确定，我们将尽可能地对价格进行研究。

”

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