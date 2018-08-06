泰国与美军事关系将转暖？ 日媒：不会影响与中国合作

日媒称，阿披拉 · 空颂蓬将军据称将成为泰国下一任陆军参谋长，他准备在泰美军事关系上翻开新的一页。





据日本《日经亚洲评论》网站 7 月 30 日报道，西方外交官说，阿披拉与美国的长期关系使其成为一名盟友，他们认为，在 2014 年政变导致两国关系严重紧张后，两国关系正在修复。

报道称，尽管对美国态度明显变暖，但是预计政变上台的总理巴育 · 占奥差政府还会继续寻求与中国的合作。





报道称，泰国国防委员会在每年的军事改组前都会审核一份将领名单，据信阿披拉在名单中排名首位。这份名单将于 9 月份得到皇室批准后公布。





报道指出，作为副参谋长，阿披拉一直在处理后勤、军械和物资采购事务。他监督了最近与美国达成的价值 2.61 亿美元的军事协议，其中包括 “ 黑鹰 ” 直升机。





一名泰国高级军官对《日经亚洲评论》杂志记者说： “ 阿披拉是美国的常客。他在美国国防部门有朋友，因为他在美国读的军事研究生，而且因为他父亲发展了关系。 ” 阿披拉的父亲是 1991 年泰国军队最高统帅顺通 · 空颂蓬将军。





报道认为，泰国与美国关系转暖的同时预计不会冷淡中国。今年年初，泰国军方表示有意将中国 VT-4 主战坦克的订单增至 49 辆。





报道称，西方外交人士一直关注着泰国政变后与中国关系的发展。 2015 年，泰国订购了 28 辆 VT-4 坦克， 2017 年又订购了 10 辆。





报道指出，自从唐纳德 · 特朗普总统接替贝拉克 · 奥巴马总统以来，两国外交关系出现了一些改善。美国高级将领们访问泰国，审核军购情况，并围绕泰美两国建交 200 周年进行了持续的公关运动。对巴育总理来说，高潮是他在 2017 年 10 月访问了白宫。





一名政府发言人对《日经亚洲评论》记者说：

“

当前的防务合作水平应该从泰美关系全面加强的背景下来看待。泰国和美国今年正在纪念建交

200

周年，泰国是美国在该地区最古老的盟友，这一事实有助于两国目前的防务合作。

”

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