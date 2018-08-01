新加坡普遍社会价值观是什么？ “怕输”蝉联榜首

据台湾 “ 联合新闻网 ”8 月 1 日报道，根据新加坡最新出炉的 2018 年度社会价值观调查，新加坡由于地小人稠，竞争激烈， “ 怕输 ” 一词不仅根深蒂固深植人心，并且再次蝉联最能贴切形容新加坡普遍社会价值观的榜首。

据 aAdvantage 公布的最新调查显示，要求 2000 名受访的新加坡人从 100 多个词汇中，选择 10 个最能贴切形容新加坡社会当前状况，进一步了解新加坡人如何看待自己、社会与职场态度。





2018 年度调查结果显示， “ 怕输 ” 是新加坡人最多挑选的社会价值观，其他依序是 “ 投诉 ” 、 “ 竞争 ” 、 “ 物质主义 ” 、 “ 教育机会 ” 、 “ 指责 ” 、 “ 怕死 ” 、 “ 以自我为中心 ” 、 “ 照顾年长者 ” 、 “ 高效率医疗体制 ” 。

值得注意的是， “ 怕输 ” 还曾在 2012 年、 2015 年，以及 2018 年，共 3 次蝉联新加坡最普遍的社会价值观榜首。

新加坡文字工作者陈士铭表示，新加坡面积不大，人口稠密，这也是导致身为东南亚枢纽位置的新加坡工作竞争激烈的原因。

他指出，新加坡父母多半不希望小孩输在教育的起跑线上，大多数学生从幼儿园阶段不仅开始学习各项才艺课程，小学生与中学生更面临严格地考试竞争。

陈士铭认为，工作机会有限，大多数学子必须抢进大学窄门与良好科系，以利于毕业在就业市场中领取不错薪水，并占有一席之地。

他强调，这项调查结果反映新加坡的普遍社会价值观，

“

怕输

”

看似负面，却也代表大多数新加坡人在竞争激烈的社会积极奋斗努力的实质意涵，让新加坡能在东南亚国家中成为最具竞争力的小红点。

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