瑞典王冠被窃震惊全国 警方：失物独一无二 无法黑市转手

德媒称，一起胆大包天的盗窃案令瑞典举国震惊：在位于首都斯德哥尔摩以西约 60 公里的小城斯特兰奈斯，不明身份者偷走了价值连城的象征瑞典王权的宝物。





据德国新闻电视频道网站 8 月 1 日报道，根据调查人员初步掌握的情况，窃贼中午时分进入斯特兰奈斯大教堂。教堂内的特别展览正在展出包括十字圣球和若干现代早期华丽王冠在内的一系列珍贵单品。窃贼趁人不备敲碎多个装有报警器的陈列柜，从中偷走至少 3 件展品，然后逃至户外。





一名目击者称，曾看到两名男子从教堂穿过相邻公园跑向湖滨。在那里，他们跳上显然早已准备好的摩托艇，在梅拉伦湖上飞速驶离。他们所偷之物是无价之宝：具有重要历史意义的国王卡尔九世（ 1550 年 -1611 年）的王冠、其 1625 年去世的王后克里斯蒂娜的王冠以及一枚象征瑞典王权的宝石十字圣球。





报道称，失窃的王权物品均为国际知名物品，其象征意义远远高于纯物质价值。警官玛丽亚 · 埃利奥说，这些 “ 独一无二的物品 ” 估计在黑市上也是 “ 几乎无法转手的 ” 。因此，瑞典当局认为这很可能是一起精心策划的雇佣他人盗窃事件。





警方表示将展开全方位调查。目前搜寻作案人的工作正在进行之中。警方已动用直升机寻找摩托艇下落。调查人员也已迅速通过国际刑警组织展开国际搜捕。不过，目前显然尚无重要线索。





报道指出，这起胆大包天的盗窃案触及了传统意识很强的瑞典的一个敏感部位。斯特兰奈斯大教堂展览中的失窃物品源自瑞典一段重要历史时期。卡尔九世为古斯塔夫一世之子，后者曾将瑞典从丹麦人的统治中解放出来。卡尔九世于

1611

年逝世，被葬于斯特兰奈斯大教堂。

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