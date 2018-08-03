分析人士认为新兴市场震荡创造买入机会





英媒称，在今年伤痕累累的开局之后，形势终于开始向有利于新兴市场的方向转变吗？越来越多的分析人士称答案是肯定的。





据英国《金融时报》网站 7 月 31 日报道，截至目前，今年摩根士丹利资本国际公司（ MSCI ）衡量新兴市场股票的指数已经下跌 6.21% ，比 1 月达到的峰值水平下降约 15% 。 MSCI 数据显示，相比之下，发达市场的股票在 2018 年的涨幅为 2.3% 。





报道称，痛苦还蔓延到固定收益市场。摩根大通发布的全球新兴市场债券指数显示，以美元计价的新兴市场政府债券今年的收益率为负 3.3% 。新兴市场企业信贷也受到了影响。





报道认为，美元升值、美国国债收益率升高、贸易紧张关系加剧共同削弱了新兴市场资产的吸引力。加上一些特定国家出现问题，如土耳其不断加剧的通胀或阿根廷的动荡，一些投资者开始担心会出现更严重的下跌。





但越来越多的分析人士认为，有胆量投身新兴市场的投资者可以发现机会。





全球最大的资金管理公司贝莱德投资集团的全球首席投资策略师理查德 · 特尼尔说： “ 在一个优质价值稀缺的世界，新兴市场股市暴跌已经创造出了价值。 ”





他说，尽管新兴市场股市的 “ 尾部风险 ” 有所增加，但 “ 我们认为，目前的估值和强劲的收益增长为投资者提供了充分的补偿，足以抵御这些风险 ” 。





据报道，高盛公司的投资组合策略师阿莱西奥 · 里齐也表达了类似的观点： “ 我们仍然喜欢新兴市场股票，因为我们认为，相对于即将发布的显示最近情况好转的数据而言，新兴市场股票的价格已经充分体现了增长放缓因素。 ”





瑞士百达集团财富管理公司固定收益策略师洛雷利娜 · 沙特兰说， “ 贸易战阴云 ” 使得财富经理们对新兴市场未来三到六个月的状况整体持中立态度。但她说： “ 有些机会正在出现，尤其是在新兴市场公司债券方面。 ”





沙特兰说，投资者应 “ 非常精心地挑选新兴市场债券 ” 。她特别建议避免购买 “ 货币可能进一步贬值国家 ” 的地方政府债券， “ 比如土耳其和巴西，因为它们的央行可能会延长它们的加息周期 ” 。





她说：

“

我们看好经济前景较好且受国际贸易影响较小的国家，比如印度，在某种程度上还包括墨西哥。

”

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