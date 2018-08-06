金正恩试乘新型电车：人民喜欢 宁愿把星星摘下来

据朝中社 4 日报道，朝鲜最高领导人金正恩近日视察平壤无轨电车厂和客车修理厂，还亲自试乘了新型有轨电车和无轨电车。





金正恩首先视察平壤无轨电车厂，了解新型无轨电车生产情况。





金正恩高度评价说，无轨电车的质量较半年前大有改进。他满意地称赞道，这家工厂是文明生产和文明生活均达到高水平的全国楷模工厂，是朝鲜轮转机械工厂中最干净、最放心的工厂。

金正恩在现场了解第二阶段现代化方案后，对面临的问题及其解决方法都做了具体指导。金正恩提出，要把平壤无轨电车厂转变成朝鲜轮转机械工厂的代表，为解决国家客运问题、公共交通运输问题发挥中枢工厂的作用。





金正恩来到松山有轨电车事业所，观看客车修理厂干部、研究员、技术人员和技工制造的新型有轨电车。

当天晚上，金正恩亲自观摩新型有轨电车和无轨电车试运行。





金正恩高兴地说，比上次坐的时候，内部环境和摆设用品的质量和外观有改进，运行时的噪音和震动也减少，所有技术特性指标都是正常。 “ 等我们制造的有轨电车和无轨电车在街道上行驶时，肯定很壮观，人民一定会喜欢。 ”





金正恩不胜感慨地说， “ 只要人民喜欢，宁愿把天上的星星也摘下来，这就是我们党。 ” 他说，两位伟大领袖曾为解决首都客运问题，倾注了巨大的心血和辛劳，但一直没有圆满完成他们的崇高意旨。





金正恩还表示，以前看到人民使用破旧的公共交通工具不方便，街头上出租汽车不断增多，心里很沉重。可现在有了希望，非常满意。

崔龙海、吴秀容、金秀吉、黄炳誓、赵甬元陪同视察。

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