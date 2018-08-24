阿里巴巴首季营收超预期 但新投资继续挤压利润率

中国最大电子商务公司阿里巴巴集团控股周四公布，第一季度营收优于分析师预期，但称对送餐业务的投资继续挤压利润率。





公司称，已经成立了一家专注本地服务和送餐服务的控股公司，持有饿了么和口碑网。这家公司已收到来自软银和阿里巴巴集团等投资者超过 30 亿美元的投资承诺。

在美国上市的阿里巴巴股票周四盘初急升约 4% 。





该公司 4-6 月季度营收增长 61% ，达 809 亿元人民币 (117.7 亿美元 ) ，接受汤森路透 I/B/E/S 调查的 28 名分析师的平均预估为 807 亿元人民币。

但可归属股东的净利下滑 41% 至 87 亿元人民币 (12.7 亿美元 ) ，或每股 3.3 元人民币，部分受蚂蚁金服新一轮融资相关的股票补偿所造成的一次性成本影响。





尽管阿里巴巴自 2014 年股票 IPO 以来营收增长加速，但对线下零售、物流和云计算等领域的高成本投资挤压了该公司利润率。通常情况下阿里巴巴的利润率远高于 20% 。





在 4-6 月季度，毛利润率为 11% ，这是上市以来的最低水平，去年同期为 29.2% 。

公司高管们表示，未来利润将继续受到新业务投资的影响，部分原因是口碑网的整合和新成立的本地服务部门的相关支出。





“ 这种对本地服务领域的投资，加上口碑网的整合 ……” 阿里巴巴首席财务官武卫在与分析师的电话会议上说。





该公司最近几个月进行了几项大规模投资，其中之一就是本地服务业务。

4-6 月季度，阿里巴巴牵头向中国物流公司中通快递 ( 开曼 ) 有限公司进行了 13.8 亿美元的投资，并承诺向泰国的一个电子商务项目投资 3.2 亿美元。该公司还在印度投资了体育内容、微芯片、面部识别技术和移动支付等领域。

分析师对阿里巴巴从投资中获取回报的能力很有信心，但预计短期的利润率会很低。





“ 为了增强其新资产，公司可能会利用其他资产的获利及其资产负债表来为新资产融资。因此，我们可能在短期内看到利润率面临压力， ” 天灏资本的分析师侯天 ( 音 ) 在一份业绩发布前的报告中说。





扣除特殊项目，该公司每股盈余 8.04 元人民币，或每股 1.22 美元，低于平均预估的每股 8.15 元人民币。





阿里巴巴核心电商业务营收增长 61% 至 692 亿元人民币，上年同期的同比增幅为 58% 。





云计算业务营收增长近一倍至

47

亿元人民币；娱乐事业营收增长

46.4%

至

60

亿元人民币。（路透社）

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