美媒评述新媒体时代的公众困惑：事实和观点难分清

美联社 8 月 16 日刊登了题为《随着我们的媒体环境变得模糊，困惑往往大行其道》的文章。作者为戴维 · 鲍德尔，文章摘编如下：





在混乱的媒体格局中，传统的规则被技术和新商业模式灭掉，新闻和评论之间旧的界线正变得越来越模糊。





在这样的环境下，人们似乎很难将事实与观点（有时甚至是彻头彻尾的虚构）区分开来。这是一个令人迁怒于整个新闻媒体的结论。





撰写了十部媒体相关著作的作者斯蒂芬 · 沃德说： “ 我们没有一个能够区分事实和观点、严肃新闻记者和假记者的传播与公众体系。 ”





文章写道，如今，许多报纸走向式微。人们很可能通过朋友和名人在社交媒体上发布的链接看文章。最大的声音往往得到最多的关注。





皮尤研究中心 2018 年早些时候进行了一项实验。它向 5000 多名成年人提供了 5 项事实陈述和 5 项观点看法，请他们区分甄别。只有 26% 的受访者正确指出了 5 项事实陈述， 35% 的人正确甄别出 5 项观点看法。





这个调查表明，人们处于不同的现实之中。例如， 63% 的共和党人正确地指出 “ 贝拉克 · 奥巴马出生在美国 ” 这一陈述是事实。与此同时， 37% 的民主党人错误地将 “ 把联邦最低工资提高到每小时 15 美元，对美国经济健康至关重要 ” 这一说法视为事实而不是观点。





皮尤研究中心新闻研究主管埃米 · 米切尔说： “ 总体而言，美国人有一定的能力将事实与观点区分开来。但不同人群存在差异，尤其当考虑到新闻消费者往往对当今大量的新闻感到厌倦，对新闻倾向于浅尝辄止而非深入了解。 ”





贾米森说，新闻报道在推特和其他社交媒体上传播时常常失去语境。评论和新闻报道同在一个空间，有时标记清晰，有时却不然。例如，脸书的一篇动态新闻消息链接到《洛杉矶时报》的一篇文章，标题是《在一条惊人无知的推文中，特朗普几乎把所有有关加利福尼亚山火的情况都弄错了》，但并未标明这是一篇评论。





对许多人来说，曾经是媒体守门人的编辑和新闻制作人已经被整天上网的固执己见的大叔和中学的老同学所取代。





沃德说： “ 事实不是充满感情的谎言的对手。 ”

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