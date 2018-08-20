新兴市场遭受美国关税冲击 这些国家或步阿根廷后尘

英国《卫报》网站 8 月 18 日刊载作者菲利普 · 英曼的文章 《新兴市场中谁遭受了最大冲击？为什么？》，文章称，美国总统特朗普的贸易关税正在全球市场引发震荡。新兴经济体发现向美国出口的成本越来越高。 2012 年希腊危机之后把资金投向 “ 安全港 ” 的投资者再度紧张。上周，富时全球新兴市场指数暴跌，自年初以来跌幅超过 20% 。





然而，令投资者感到困扰的不仅是美国总统。美联储在过去几年中将利率翻了两番。为促进经济增长而大量借入美元的国家面临着需要额外支付高额利息的前景。这项具有严重破坏性的法案已经迫使阿根廷向国际货币基金组织寻求帮助。以下新兴经济体正面临严重挑战：

土耳其





文章称，美国牧师安德鲁 · 布伦森遭逮捕和起诉激怒了特朗普，并且引发了针锋相对的贸易制裁。特朗普指责土耳其总统埃尔多安剥夺人权，但是他没有通过外交渠道推动此案，而是对土耳其出口的钢铁、铝和汽车产品征收更高的关税。





文章称，作为报复，埃尔多安对美国的酒、汽车和烟草产品征收更高的进口关税。美国财政部长史蒂文 · 姆努钦上周称他准备以第二轮制裁令争端升级。





文章称，土耳其已经处于一个非常脆弱的境地。过去 10 年，在廉价信贷的推动下，该国一些最大的企业迅速发展。现在这种信贷的成本要高得多，这让那些需要再抵押贷款的公司不得不付出沉重的再融资成本。





自今年 1 月以来土耳其里拉已经贬值逾 40% ，因为认为该国可能会被迫同意从国际货币基金组织获得救援的投资者已经撤离。





印度





文章称，印度是包括原油、电子产品到黄金等商品的大进口国，预计本财年印度将在进口产品上花费约 6000 亿美元。 7 月印度的贸易逆差扩大到 180 亿美元，是五年多来的最高水平。

因为特朗普政府的贸易关税威胁和其他正在实施的保护主义措施，尤其是针对钢铝产品，通胀率可能会从上月公布的 4.2% 增长到 5% 。

文章称，和土耳其企业一样，印度企业也以低廉的贷款利率在海外募集了大量资金，而且正在为服务成本的增加感到担忧。土耳其的外债 3 月底增至 5300 亿美元，其中 42% 的债务将于明年 3 月到期，几乎可以肯定利率将会变得更高。

因此印度卢比今年跌至创纪录低点不足为奇，尽管与其他新兴市场经济体相比， 9% 的贬值幅度并不算大。

阿根廷

与土耳其相似，阿根廷存在双重赤字（即公共支出收支差额和需要向美国银行再融资贷款）。





文章称，在比索相对平静了一个月后，土耳其危机导致阿根廷货币暴跌。这引发了该国央行的迅速反应，央行将利率提高了 500 个基点，升至 45% 。





阿根廷也在应对一起重大的政治腐败丑闻。一名前副总统已被送进监狱，预计随后会有更多官员入狱。





阿根廷已同意接受国际货币基金组织的救援。





南非





南非、乌克兰、墨西哥、印度尼西亚和巴西都在应对因担忧其稳定导致的货币贬值。

文章称，除了土耳其里拉和阿根廷比索，上周遭到最严重冲击的新兴市场货币是南非兰特， 13 日下跌了 10% 以上。





今年 2 月接替祖马担任南非总统的西里尔 · 拉马福萨曾承诺重振本国经济，然而他现在面临着公共部门赤字、收支逆差和持续的腐败丑闻。





文章称，拉马福萨成功赢得了沙特阿拉伯和中国向该国基础设施和金融系统注入巨资的承诺，但这尚未证明足以安抚紧张不安的投资者。

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