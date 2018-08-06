广岛原子弹爆炸73周年 安倍：不加入禁核武器条约

站在73年前人类首片遭受核武器攻击的土地上，日本首相安倍晋三重申，日本不会加入《禁止核武器条约》。
据俄罗斯卫星通讯社8月6日消息，日本首相安倍晋三在广岛原子弹爆炸73周年纪念仪式后的新闻发布会上表示，“我国不参与该条约的立场不变。”
另据日本共同社8月6日报道，继去年之后，广岛市长松井一实今年也没有在和平宣言中直接要求日本政府批准《禁止核武器条约》。
2017年7月，联合国大会通过《禁止核武器条约》，条约希望“禁止核武器的拥有、研发、储存、转移、试验，或是威胁使用”，让核武器“完全非法化”，要求各国销毁所持有的核武器。作为唯一在战争中遭受过核武器打击的国家，日本却投下了反对票。
安倍对此解释称，尽管日本赞成禁止核武器的目标，但建设无核世界需要有核国家的参与。目前有核国家并未加入《禁止核武器条约》。安倍还承诺将在国际社会中促进加快有核国家和非核国家的对话。
共同社报道认为，日本政府一方面标榜自身“唯一战争核爆受害国”，另一面又追随美国不加入《禁止核武器条约》，是一种十分矛盾的言行。
8月5日，朝鲜《劳动新闻》刊发了朝鲜亚太和平委员会4日发布的白皮书，对美国在核问题上实施“双标”的做法表达不满，谴责了美日两国签署的原子能协定在30年到期后自动延长的做法。
美日原子能协定1988年7月16日生效，赋予日本再处理废弃核燃料的权限。乏燃料是经受过辐射照射、使用过的核燃料，通常是由核电站的核反应堆产生，仍然包含有大量的放射性元素。以核电站常用的钚元素为例，如果燃料接受辐射的时间比较短，那么可以生产出武器级的钚-239。
今年6月28日，在美国前总统奥巴马政府负责核不扩散事务的前助理国务卿托马斯·康特里曼等人到访日本，表示“强烈担忧日本拥有47吨钚的现状，这有损于国际信誉”，认为日本坚持从乏燃料中取出钚等元素的再处理政策加剧核扩散风险和地区紧张，在经济上也没有好处。
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