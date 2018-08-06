改写世界秩序？外媒评估特朗普“能量”

自特朗普就任美国总统以来，其奉行的保护主义及“美国优先”政策在全球不断掀起风浪。那么，特朗普究竟能否撼动世界秩序？对此，境外媒体看法不一。
德国《法兰克福汇报》网站7月29日刊载美国布鲁金斯学会客座研究员詹姆斯·柯奇克题为《特朗普想摧毁世界秩序——那又怎样？》的文章称，自1949年北约成立以来，美国就存在一种政治共识，即批评美国的北约成员资格就像提倡废除童工法一样不合时宜。寻求总统职位的候选人是不会这么做的。但特朗普改变了这一切。特朗普在2016年美国大选期间称北约是“过时的”。而且自他上台以来，他就一再质疑美国对盟友的安全承诺。
文章称，然而，特朗普想摧毁自由世界秩序这一事实也掩盖了一个更为重要的问题，即他真能做到吗？
文章称，特朗普想摧毁这个共和国创造的自由世界秩序的尝试在很大程度上并不成功。原因之一是，特朗普在外交政策和国防政策领域一直无法将支持他“美国优先”政策的人安排进政府。美国外交部门和国防机构规模庞大，涉及数万名员工。特朗普想要按自己的愿望改变美国在世界上的角色，需要大量意识形态坚定且精明强干的官员才能实现。
文章认为，在美国外交和军事领域的高层领导人中没有一个人哪怕有保留地赞同总统反感欧盟、北约和美国全球领导角色的态度，更不用说赞同他古怪的亲普京态度。
文章称，自由秩序不会被某个人的喜怒无常所摧毁，甚至美国总统也不能。自由世界秩序是“坚韧的”，因为它包含超越任何一个总统任期的基本要素——各国军队的关系、共同的政治和文化价值观、大规模的经济联系。虽然特朗普完全可能严重甚至永久地破坏这些因素，但现在明确说这种情况已经发生还为时尚早。
不过，亦有媒体持不同观点。
俄罗斯《独立报》7月31日刊载对世界知名军事战略和地缘政治专家、美国国家安全委员会和国务院顾问爱德华·勒特韦克的专访时表示，特朗普彻底改写冷战后战略。
以下是部分专访内容：
记者问：说到战略，特朗普总统目前正在这方面做些什么？
爱德华·勒特韦克答：特朗普正在同在他之前甚至没人试图解决的问题作战。特朗普先生中断了（政策的）连续性，他不是稳定先生。这是一场新的美国革命！
问：从您的话语中可以判断，特朗普彻底改写了美国冷战后的整体政策？
答：是的。他彻底改变了它。改变的一个重点内容就是对俄关系。他确信美国的主要麻烦并非俄罗斯。因此他认为，华盛顿和莫斯科应就所有争议问题达成协议，解除制裁，与俄罗斯和平共处。
问：您对普京与特朗普的私人关系有何期待？
答：我认为，特朗普希望普京能作出决定，不再将美国视为敌人。为实现这一目标，普京应该接受特朗普希望改善美俄关系的事实。对于特朗普，普京可能持下列观点：特朗普是真的希望同俄罗斯改善关系。
这将使二人采取积极措施。
俄罗斯也需作出相应让步，比如从乌克兰撤军、降低对抗程度。普京先生应该作出决定，他是否也希望如此。现在可以相对容易地改善美俄关系。
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