巴菲特旗下公司二季度利润大涨 股票净利翻倍

美媒称，伯克希尔-哈撒韦公司4日报告第二季度利润为120亿美元。
据美联社8月4日报道，沃伦·巴菲特的企业集团报告B类股每股净利4.87美元。去年同期，该公司报告净利润43亿美元，即B类股每股净利1.73美元。
巴菲特长期以来都表示，伯克希尔公司的营业收益让人们更好地看清季度表现，因为它们除去了投资和衍生品（这些会有很大变化）。
报道称，以这一标准来算，伯克希尔公司报告营业收入69亿美元，即B类股每股营收2.79美元。去年同期为41亿美元，即B类股每股营收1.67美元。
接受美国金融数据软件公司调查的分析人士曾预计，伯克希尔公司每股营收将达到2.27美元。
金融服务公司爱德华·琼斯公司的高级研究分析员吉姆·沙纳汉说：“整个公司的业绩真的很不错。”
报道称，本季度，伯克希尔公司的收入增至622亿美元，去年同期为573亿美元。
伯克希尔公司旗下的保险公司报告了9.43亿美元的承保利润，而去年同期则亏损了2200万美元。
报道称，伯克希尔公司旗下的北伯林顿铁路公司为其增加了13亿美元的利润，去年同期为9.58亿美元。
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