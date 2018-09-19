夏威夷“末代公主”被判心智不全 15亿资产交银行

近日，夏威夷 “ 末代公主 ” 阿比盖尔 · 卡华那那科亚（ Abigail Kawananakoa ）被法官判定为心智不全，其所属 2 亿 1500 万美元（约合人民币 15 亿）的资产全交由第一夏威夷银行代管。

据英国《卫报》消息，卡华那那科亚现年 92 岁，去年不幸中风后，随后爆发资产管理权之战。日前她被法院判定心智不全，名下 2 亿 1500 万美元（约合人民币 15 亿）的资产全交由第一夏威夷银行代管。





卡华那那科亚曾有一名长期合作的律师吉姆 · 莱特（ Jim Wright ），在卡华那那科亚大病后她自己已无能力和莱特共同管理资产，所以按理资产应该由莱特全权负责。但卡华那那科亚突然将他解雇，改聘另一名律师，还和交往 20 年的女友沃丝（ Veronica Worth ）结婚，更打算将沃丝列为资产管理人。突如其来的变化，让部分员工认为是沃丝的阴谋。

据悉，因为卡华那那科亚名下的财产多达 2 亿 1500 万美元（约合人民币 15 亿），资产管理权之争随后引起夏威夷政府关切，并直接介入处理。直到上周一（ 10 日）檀香山法院公布判决，同意解除莱特的资产管理人身份，但财产也不交给沃丝接手，而是指定交由第一夏威夷银行代为管理。

综合外媒报道，卡华那那科亚的家族在

1893

年以前，曾经统治过夏威夷，她就成了名符其实的

“

末代公主

”

。同时，她也是甘蔗种植园主詹姆斯

·

坎贝尔（

James Campbell

）的曾孙女。坎贝尔是夏威夷最大的地主之一，卡华那那科亚的大部分资产继承自她的曾祖父坎贝尔。

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