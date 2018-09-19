肯尼亚贫困女孩用性换卫生巾：太昂贵没钱购买

“ 性交换是肯尼亚一些贫困女孩获得卫生巾的唯一途径 ” ，德国《世界报》 18 日称，联合国儿童基金会最近公布的一项调查发现，肯尼亚首都内罗毕的基贝拉贫民窟中，竟有约 2/3 的少女曾通过性换取卫生巾。

基贝拉贫民窟是非洲最大的贫民窟之一，约 2.4 平方公里的土地上蜗居着大约 80 万人。这里缺乏必要的健康设施。联合国儿童基金会的调查指出， 54% 的肯尼亚少女在日常生活中无法获得女性生理用品，而生活在基贝拉贫民窟里的贫困女孩，根本就买不起女性生理用品。





“ 很多少女为了获得生理用品都曾遭受过性侵犯， ” 联合国儿童基金会驻肯尼亚供水和卫生部门的负责人特雷维特称，由于当地交通不便，一些经常进城的摩的司机就利用卫生巾逼迫女孩与他们发生关系。特雷维特认为，导致肯尼亚女孩用性换取卫生巾的原因主要有两个：首先因为贫困，当地女孩没有钱去购买在许多家庭看来非常昂贵的卫生巾；其次是供应问题，许多偏远乡村交通不便，没有道路，更没有公共汽车，因此就算有钱也很难买到生理用品。联合国儿童基金会的调查还发现， 7% 的当地妇女用旧布、鸡毛，甚至泥当做 “ 卫生巾 ” 。

除了经济上的困窘，理念问题也是关键。月经等女性生理问题在肯尼亚是一个禁忌话题。调查显示，只有

50%

的女孩称可以在家中讨论月经问题。在许多社区，月经只有在女性准备结婚时才被提起。当地学校也几乎没有性教育。肯尼亚当局此前只向约三成女学生提供生理用品，且大部分情况下只在紧急时提供。目前，在联合国儿童基金会的帮助下，肯尼亚

335

所学校的

9

万名女学生终于获得了免费的生理用品。

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