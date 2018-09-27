特朗普联大盛赞金正恩“勇气” 文在寅称二次“特金会”或年底前举行

美国总统特朗普周二赞扬朝鲜领导人勇敢地采取措施销毁武器，但表示要做的工作还很多，并称对朝制裁将一直持续到它实现无核化。





“ 导弹和火箭弹不再乱飞，核试验停止了，一些军事设备已经拆除。 ” 特朗普在联大发言时说。





“ 我要感谢金委员长的勇气和他采取的举措，不过还有很多工作要做， ” 特朗普说， “ 制裁将一直保持到无核化实现。 ”





特朗普关于朝鲜的讲话与他去年在联大发言时的论调迥异，那时他扬言要 “ 彻底摧毁 ” 朝鲜并嘲讽朝鲜领导人是 “ 执行自杀式飞行任务 ” 的 “ 火箭人 ” 。





【共同社纽约 9 月 25 日电】美国总统特朗普今天盛赞朝鲜领导人金正恩在采取无核化措施时的 “ 勇气 ” ，但表示在平壤取消核武器计划之前，制裁将继续下去。





特朗普在联合国大会上发表第二次讲话时强调了他最近与朝鲜的接触 —— 包括 6 月份在新加坡与领导人金正恩的一次历史性会晤，称这些接触旨在 “ 用争取和平的大胆新努力来取代冲突的幽灵 ” 。





特朗普称他与金正恩的关系 “ 非常好 ” ，甚至是 “ 非同寻常 ” 的。目前，美国的目标是到特朗普的第一个总统任期于 2021 年 1 月结束时实现朝鲜最终的、经过充分验证的无核化。





在今天的讲话中，特朗普感谢了韩国总统文在寅、日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平在朝鲜核问题上的合作。





【美国福克斯新闻频道网站 9 月 25 日报道】题：韩国总统称特朗普可能在年底前与金正恩会晤





据韩国总统说，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩可能会在今年年底前举行第二次首脑会晤。今天在接受福克斯新闻频道主持人布雷特 · 贝尔采访时，韩国总统文在寅被问到是否期待这两位领导人在 “ 未来数周 ” 内会晤，他回答 “ 是 ” 。





当被问及会晤能否在 “ 今年年底前 ” 举行时，文在寅答道： “ 是，我相信能。 ”





文在寅说： “ 我上周访问了平壤，与金委员长进行了很好的会谈。通过这次会晤，我们在无核化方面取得了一些进展。此外，特朗普总统昨天祝贺我在平壤的会晤取得巨大成功。我期待金委员长与特朗普总统能在不久的将来举行会晤。 ”





【韩联社纽约 9 月 25 日电】韩国总统文在寅今天说，正式宣布朝鲜战争结束将鼓励朝鲜进一步沿着彻底无核化的道路走下去，同时与朝鲜的经济合作将防止这个共产党领导的国家走回头路。





文在寅在向大约 200 名意见领袖发表讲话时说，正式结束 1950 至 1953 年的战争不会影响韩美同盟。





文在寅向三个美国智库 —— 外交学会、韩国协会和亚洲协会 — 的成员发表特别演讲时说： “ 朝鲜半岛和平最牢固的基础是韩美同盟。 ”





他还说： “ 我们的同盟是伟大的。但我相信，通过实现朝鲜半岛的和平，我们的同盟会变得更伟大。 ” 就在发表这番讲话的前一天，他与美国总统特朗普举行了会谈，向后者介绍了他上周对平壤进行的为期三天访问的成果。这是他第三次与朝鲜领导人金正恩举行峰会，会上金正恩同意采取更多的无核化步骤，以换取美国的相应措施。文在寅早些时候表示，相应措施可能或应该包含正式结束朝鲜战争，这将为朝鲜提供一些安全保证。





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