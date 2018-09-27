脊髓刺激器助瘫痪人士重新行走

美媒称，研究人员 9 月 24 日发表报告称， 3 名腿部瘫痪多年的人终于能再次站立并行走。这要归功于一种能激活受伤脊髓的电子植入装置，以及持续数月的高强度康复治疗。





据美联社 9 月 24 日报道，两个分开进行研究的科学家小组通报了这一里程碑事件，但它并不意味着出现了治疗方法。患者只能在有帮助的情况下行走 —— 比如抓住助行器或在得到其他帮助的情况下保持平衡。关闭脊髓刺激器后他们便无法自主移动双腿。





但是，在美国梅奥诊所的一次理疗过程中， 29 岁的杰瑞 · 钦诺克来回走动，足足移动了相当于一个足球场那么长的距离。





来自威斯康星州托马的钦诺克对美联社记者说： “ 这种行走并不是我把轮椅留在身后，抬腿就走。但是它让我看到了希望，也许有一天我能做得到 —— 丢下轮椅，哪怕只是走到冰箱那里。 ”

这项工作是帮助脊髓受损患者恢复功能的努力的一部分。专家说，尽管只有少数人尝试过，但这是一个前景光明的方法，需要进一步开展研究。





没有参与这项新研究的约翰斯 · 霍普金斯大学康复专家克里斯蒂娜 · 萨多夫斯基说： “ 对此我感到非常激动。它利用了脊髓损伤后没有被利用起来的残余连接。 ”





不过，在巴尔的摩肯尼迪 · 克里格研究所负责脊髓治疗工作的萨多夫斯基警告说： “ 并非所有受过类似伤的人都会有同样的反应。 ”





报道称，严重的脊髓损伤使得大脑发出的 “ 移动 ” 指令无法到达激活肌肉的神经。研究人员还尝试了其他技术，比如将患者包裹在类似机器人的外骨骼中，或者植入肌肉刺激装置以帮助移动瘫痪的四肢。





根据英国《自然 · 医学》和美国《新英格兰医学杂志》今天发表的报告，在这种方法的帮助下，这 3 名患者正在凭借自己的力量移动，并且是有意识地移动。





它的工作原理是什么呢？一种理论是：受伤部位下面的神经回路处于休眠状态，但仍然是活的。按照定制模式使用电流刺激可以唤醒其中一些回路，再经过严格的康复训练，就可以重启这些荒废的连接，最终使之能够接收简单的指令。





发表在《新英格兰医学杂志》上的研究报告的作者之一、路易斯维尔大学教授苏珊 · 哈尔凯马说： “ 如果条件合适，就有可能实现康复。（脊髓）重新学习如何运转，虽然不像以前那么好，但它能发挥作用。 ”





发表在《自然 · 医学》上的研究报告的作者之一、为钦诺克进行治疗的梅奥诊所神经外科医生肯德尔 · 李博士说： “ 这项研究让那些瘫痪人士看到了希望，即进行功能性控制是有可能的。 ”





报道称，四年前，哈尔凯马的研究小组登上了报纸头条，因为一些植入脊髓刺激器的患者 —— 此举最初是为了治疗疼痛 —— 能够活动脚趾、移动双腿并短暂站立。但当时他们还无法行走。李博士和梅奥诊所辅助与康复实验室负责人克丽斯廷 · 赵决定重复这一实验，随后钦诺克的成功令他们大吃一惊。





报道还称，钦诺克在 2013 年的一次雪地车事故中瘫痪，中背部以下无法活动，也没有感觉。他接受了为期 43 周的高强度理疗和刺激器康复治疗。一开始，训练人员帮助他在跑步机上站立、摆动双腿和交换支撑腿。





最后，他一边照着镜子，一边学会了移动双腿，依靠助行器向前行走，不过他身后还站着一名教练，以防他失去平衡。

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