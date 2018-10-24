博尔顿访俄商讨《中导条约》 俄警告美退约将遭报复

外媒称，在美国总统特朗普宣布有意退出 1987 年的《中导条约》不到 48 小时后，他的国家安全顾问博尔顿在莫斯科与俄罗斯高官会晤。





据美联社 10 月 22 日报道，根据俄方的声明，博尔顿和俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫讨论了军备控制协议、叙利亚、伊朗、朝鲜和打击恐怖主义等问题。





俄方表示，帕特鲁舍夫重申俄 “ 愿意合作 ” ，并对美俄双方就继续执行《中导条约》存在的互相抱怨给予了考虑。





普京的发言人佩斯科夫 10 月 22 日警告说，美国退出该条约将让 “ 世界更加危险 ” 。他还说，如果美国退出条约，俄罗斯将被迫采取反制措施以 “ 恢复平衡 ” 。





他再次驳斥美国有关俄罗斯违反条约的指责。他还指出，俄罗斯认为美国设在罗马尼亚的导弹防御系统才是对条约的违背。





另据路透社 10 月 22 日报道，俄罗斯 22 日表示，如果美国总统特朗普兑现其退出一项核武器条约的威胁并且开始研制新导弹，俄方将被迫作出回应，以恢复与美国的军事平衡。





报道称，但是，莫斯科暗示其可能愿意作出一些让步。俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫对美国国家安全顾问博尔顿说，俄罗斯愿意消除美国对《中导条约》实施情况的担忧。





克里姆林宫发言人佩斯科夫称，特朗普计划退出条约令莫斯科深感担忧。他说，普京曾多次警告，如果这项条约解体，将迫使莫斯科采取特定军事措施。





佩斯科夫说： “ 废除《中导条约》将迫使俄罗斯为自身安全采取措施。因为废除《中导条约》意味着什么？这意味着美国不再伪装，而是公开在未来研制这些系统。如果这些系统已经在研制之中，那么其他国家 —— 在当前这种情况下是俄罗斯 —— 就有必要采取行动，恢复这一领域的平衡。 ”





博尔顿在莫斯科与俄官员会谈后表示，华盛顿尚未就如果退出条约就在欧洲部署针对莫斯科的导弹做出任何决定。





博尔顿说，俄罗斯正在违反其根据这项条约作出的承诺。他还说，一项双边条约已经不再符合当今的现实，因为与冷战时期不同，现在有多个国家在研制中程核导弹。





他在接受莫斯科回声电台采访时说： “ 下一步是与我们在欧洲和亚洲的朋友进行磋商。 ”





此外据《俄罗斯报》 10 月 23 日报道，俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫 22 日会见了来访的美国国家安全顾问博尔顿。二人的会谈持续了 6 个多小时。在国际安全和双边关系问题上，双方即便称不上取得突破，至少也有积极进展。





俄国家安全委员会发言人告诉媒体，会晤的基调建设而务实，双方开诚布公地讨论了两国就战略安全问题展开各层级对话的前景。他还表示，双边关系中存在的棘手问题受到重点关注，二人讨论了大规模杀伤性武器的不扩散等内容。





报道称，针对特朗普欲退出《中导条约》的表态，帕特鲁舍夫向博尔顿阐明了莫斯科的原则性立场，他提到了维系条约的重要性，重申了共同工作、消弭指责的意愿。他还强调，撕毁《中导条约》将是对不扩散和军控领域国际法体系的沉重打击。





另一重要议题是《新削减战略武器条约》 2021 年到期后的续约问题。双方商定，两国将通过安全机构这一渠道继续展开对话。





又据德国《明镜》周刊网站 10 月 22 日报道，在特朗普的国家安全顾问与其俄罗斯同行举行会谈后，双方暗示围绕《中导条约》的冲突有所缓和。





报道称，双方都表示愿意就条约进行谈判。在博尔顿与帕特鲁舍夫会晤后，俄罗斯表示愿意不再相互指责。





会谈还涉及将于

2021

年到期的《新削减战略武器条约》是否延长

5

年。博尔顿告诉俄媒体：

“

我们准备进行谈判，现在我们更了解俄罗斯的立场了。

”

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