面纱禁令惹祸？联合国称法国“侵犯人权”

曾经颁布过《人权宣言》的法国，近日因“尼卡布（Niqab）面纱禁令”被联合国专家认定为“侵犯人权”，还被下令重新审查相关法律。
据“今日俄罗斯（RT）”10月23日报道，联合国人权事务委员会（UN Human Rights Committee）表示，法国自2011年起禁止穿着伊斯兰传统服饰，但没能为该立法提供正当理由。
该委员会写道：
“法国声称，从安全角度或有利于社会“共同生活”考虑，禁止遮盖全脸的法律是必要且适当的，但委员会并未被这一理由说服。”
据悉，该委员会要求法国在180天内汇报将采取何种行动。
联合国人权事务委员会由独立专家组成，旨在确保各国遵守《公民权利和政治权利国际公约》。
俄媒称，法国约有500万穆斯林，于2011年4月11日成为首个颁布面纱禁令的欧洲国家。禁令规定，无论是法国人还是外国人，都不得戴着面纱走出家门。
如果不在公共场合摘下面纱，将被处以150欧元（约合人民币1200元）罚款，并接受公民教育课程。时任法国总统萨科齐称，面纱压迫了女性。
据报道，即便7年过去，面纱禁令仍是法国社会争论的焦点。
今年4月，图卢兹一名女性因为拒绝摘掉面纱被捕，在当地引发了连续两天的骚乱，警察遭到袭击，共18人被捕。
另据美国《纽约时报》此前报道，2014年，欧洲人权法院曾对法国禁止在公共场合戴面纱的法律表示了支持，并驳斥了该措施侵犯宗教自由的说法。
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