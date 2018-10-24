面纱禁令惹祸？联合国称法国“侵犯人权”

曾经颁布过《人权宣言》的法国，近日因 “ 尼卡布（ Niqab ）面纱禁令 ” 被联合国专家认定为 “ 侵犯人权 ” ，还被下令重新审查相关法律。

据 “ 今日俄罗斯（ RT ） ”10 月 23 日报道，联合国人权事务委员会（ UN Human Rights Committee ）表示，法国自 2011 年起禁止穿着伊斯兰传统服饰，但没能为该立法提供正当理由。





该委员会写道：

“ 法国声称，从安全角度或有利于社会 “ 共同生活 ” 考虑，禁止遮盖全脸的法律是必要且适当的，但委员会并未被这一理由说服。 ”

据悉，该委员会要求法国在 180 天内汇报将采取何种行动。

联合国人权事务委员会由独立专家组成，旨在确保各国遵守《公民权利和政治权利国际公约》。

俄媒称，法国约有 500 万穆斯林，于 2011 年 4 月 11 日成为首个颁布面纱禁令的欧洲国家。禁令规定，无论是法国人还是外国人，都不得戴着面纱走出家门。

如果不在公共场合摘下面纱，将被处以 150 欧元（约合人民币 1200 元）罚款，并接受公民教育课程。时任法国总统萨科齐称，面纱压迫了女性。

据报道，即便 7 年过去，面纱禁令仍是法国社会争论的焦点。

今年 4 月，图卢兹一名女性因为拒绝摘掉面纱被捕，在当地引发了连续两天的骚乱，警察遭到袭击，共 18 人被捕。

另据美国《纽约时报》此前报道， 2014 年，欧洲人权法院曾对法国禁止在公共场合戴面纱的法律表示了支持，并驳斥了该措施侵犯宗教自由的说法。

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