    • 2018年10月24日

    Home global 面纱禁令惹祸？联合国称法国“侵犯人权”

    面纱禁令惹祸？联合国称法国“侵犯人权”

    星期三, 十月 24, 2018

    曾经颁布过《人权宣言》的法国，近日因尼卡布（Niqab）面纱禁令被联合国专家认定为侵犯人权，还被下令重新审查相关法律。
    　　
    今日俄罗斯（RT”1023日报道，联合国人权事务委员会（UN Human Rights Committee）表示，法国自2011年起禁止穿着伊斯兰传统服饰，但没能为该立法提供正当理由。

    该委员会写道：
    　　
    法国声称，从安全角度或有利于社会共同生活考虑，禁止遮盖全脸的法律是必要且适当的，但委员会并未被这一理由说服。
    　　
    据悉，该委员会要求法国在180天内汇报将采取何种行动。
    　　
    联合国人权事务委员会由独立专家组成，旨在确保各国遵守《公民权利和政治权利国际公约》。
    　　
    俄媒称，法国约有500万穆斯林，于2011411日成为首个颁布面纱禁令的欧洲国家。禁令规定，无论是法国人还是外国人，都不得戴着面纱走出家门。
    　　
    如果不在公共场合摘下面纱，将被处以150欧元（约合人民币1200元）罚款，并接受公民教育课程。时任法国总统萨科齐称，面纱压迫了女性。
    　　
    据报道，即便7年过去，面纱禁令仍是法国社会争论的焦点。
    　　
    今年4月，图卢兹一名女性因为拒绝摘掉面纱被捕，在当地引发了连续两天的骚乱，警察遭到袭击，共18人被捕。
    　　
    另据美国《纽约时报》此前报道，2014年，欧洲人权法院曾对法国禁止在公共场合戴面纱的法律表示了支持，并驳斥了该措施侵犯宗教自由的说法。


    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：