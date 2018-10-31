博索纳罗上台给巴西添变数：或成外交历史“分水岭”

外媒称，博索纳罗支持一系列与特朗普相似的外交政策立场，他在巴西总统选举中胜选给该国的对外计划增添了混乱。





据德新社 10 月 29 日报道，与巴西当选总统雅伊尔 · 博索纳罗关系密切的议员奥尼克斯 · 洛伦佐尼 29 日表示，一旦博索纳罗从 9 月 6 日的持刀袭击案中恢复过来，他将首先访问智利，然后访问美国。





智利保守派总统塞瓦斯蒂安 · 皮涅拉说，他已经跟这位当选总统通过电话；美国总统唐纳德 · 特朗普也与博索纳罗进行了交谈，并表示两国将 “ 在贸易、军事和其他领域进行密切合作 ” 。

报道称，博索纳罗支持一系列与特朗普相似的外交政策立场。





另据埃菲社 10 月 29 日报道，博索纳罗与美国国务卿迈克 · 蓬佩奥 29 日在一场电话会谈中商定两国在委内瑞拉危机处理和其他事务方面开展合作。





美国国务院女发言人希瑟 · 诺尔特在一份公报中指出： “ 他们谈到要在重要外交事务方面开展合作，包括委内瑞拉危机、打击跨国犯罪以及加强美国和巴西的经济联系。 ”





另据西班牙《国家报》网站 10 月 29 日报道称，博索纳罗在对外政策上的主张细节很少，存在很多矛盾，对巴西来说最具战略意义的国家仍处于观望状态。阿根廷保守派总统马克里一直以来表现出更青睐阿达，并希望博索纳罗不要进一步拖累南方共同市场与欧盟间已拖延了近 10 年的自贸协定谈判，博索纳罗的胜选使得本就复杂的局面更添混乱，巴西和阿根廷两国多个行业内部利益存在冲突。





此外，在博索纳罗执掌巴西大权后，南方共同市场的未来也充满变数，他向来主张各国间达成双边协议，而不是形成集团协议。





博索纳罗的论调很难不让人联想起特朗普，因为和现任美国总统一样，巴西当选总统的核心主张也是 “ 巴西至上 ” ，博索纳罗甚至也威胁一旦当选将使巴西退出巴黎气候协定和联合国人权委员会。





热图利奥

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瓦加斯基金会国际关系专家奥利弗

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施廷克尔与其他一些分析人士一致认为，博索纳罗将像特朗普一样把巴西驻以色列大使馆迁至耶路撒冷，以兑现竞选期间向支持他的人群许下的承诺，这两大群体对他的胜选都起到了至关重要的作用。这将标志着巴西外交历史的一个分水岭。

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