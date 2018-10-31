孟宏伟案最新动态 孟妻拒绝与丈夫通话

中国公安部副部长、国际刑警组织原主席孟宏伟， 9 月底返回中国后 “ 失踪 ” ，官方其后通报他涉嫌受贿违法，正接受国家监察委调查。中国外交部称，孟妻曾拒绝透过电话与丈夫通话的机会，并质疑她怎会不知孟的下落。





综合媒体

10

月

31

日报道，虽然中方已证实孟宏伟因涉嫌贪腐问题，目前正在中国调查。不过孟宏伟自

9

月

25

日向其妻发电话短讯后，其妻再没有收到任何孟宏伟的音信，于是决定于英法两地各聘一名律师，介入案件并调查其丈夫下落。





中国外交部发言人陆慷就事件回应称，

“

中方会保护所有中国市民的法律权利

”

。陆慷又指，中方早前已告知孟妻可以随时致电给丈夫，

“

不明白为何她一方面称不知道丈夫下落，另一方面又拒绝与丈夫通电话。为何？我们也不知道。

”

据悉，有鉴于孟妻声称遭受威胁，法国警方已向孟的家属，提供安全保护。





孟妻早前对美联社表示，中国外交官要求与她单独见面转交孟宏伟的信件。她说她要求中国外交官将信件转交法国警方。

孟妻还称，她曾接到恐吓电话，被威胁说在比利时有

“

两个小组

”

一直在盯着她。





公开资料显示，孟宏伟，

1953

年

11

月出生，黑龙江哈尔滨人。其先后历任中国公安部部长助理、交通管理局局长，公安部副部长、党委委员，国际刑警组织中国国家中心局局长（兼），中国国家海洋局副局长、党组副书记兼中国海警局局长等职。（多维新闻）

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