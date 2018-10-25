美国会选举临近 前总统奥巴马、希拉里和CNN收到疑似爆炸装置

美国国会选举还有不到两周时间，警方截获了送往前总统奥巴马和前民主党总统候选人希拉里，以及美国有线电视新闻网 (CNN) 纽约分部的疑似爆炸装置。这些个人和机构都是右翼批评人士针对的目标。





在总统特朗普的领导下，美国两极分化十分严重，可疑包裹事件将政治竞争的紧张程度带到一个新高度。此次中期选举将决定民主党能否能挑战特朗普所属的共和党目前在国会的多数党地位。





美国特勤局称，周二晚些时候发现了寄给克林顿夫妇的包裹，周三早些时候又发现了寄给奥巴马的包裹，都是在例行的邮件筛选过程中发现的。当局表示，奥巴马和克林顿夫妇都没有任何危险。





本周早些时候，一枚炸弹被送到民主党主要捐赠者国际基金经理人索罗斯位于距克林顿夫妇家约 10 英里 (16 公里 ) 的纽约郊区的家中。





CNN 总裁 Jeff Zucker 在致员工的通知中称， CNN 纽约分社所在的大楼纽约时代华纳中心的收发室收到了一个可疑包裹后， “ 出于极度谨慎 ” 大楼被疏散。他说， CNN 正在检查全球的其他分社。





纽约警方发布了紧急警告，敦促位于中央公园南部边缘的该大楼周围的人们 “ 躲到适当的地方 ” 。警方后来说，他们已经从时代华纳中心安全转移了这个可疑装置。

CNN 是特朗普经常攻击的目标，他经常把新闻媒体称为 “ 人民的敌人 ” ，并把批评报导贬低为 “ 假新闻 ” 。





CNN 报导称，收到的包裹是寄给前中央情报局 (CIA) 局长 John Brennan 的，他是 CNN 的定期客座评论员。





在奥巴马政府中担任中情局局长的 Brennan 一直直言不讳地批评特朗普，称特朗普 7 月在赫尔辛基与俄罗斯总统普京举行的联合新闻发布会上的表现 “ 无异于叛国 ” 。

特朗普 8 月份撤销了 Brennan 的安全许可，以此作为对这些批评的报复。





** 白宫和两党议员对此发表谴责 **





白宫在一份声明中谴责了这起攻击奥巴马和希拉里的企图。





“ 这些恐怖行为是卑鄙的，任何对此负责的人都将依法承担全部责任， ” 白宫发言人桑德斯表示， “ 美国特勤局和其他执法机构正在进行调查，并将采取一切适当行动保护任何受到这些懦夫威胁的人。 ”





一名白宫高级官员表示，特朗普听取了有关可疑包裹的简报， “ 我们非常严肃地对待此事 ” 。





迈阿密 WFOR-TV 援引 Sunrise 警方的话说，在佛罗里达州，前民主党全国委员会主席、美国众议员舒尔茨 (Debbie Wasserman Schultz) 办公室所在的大楼在收到可疑包裹后被疏散。





共和党和民主党议员都谴责了这次未遂的袭击，说政治暴力在美国没有立足之地，尽管一些民主党人表示，特朗普的言辞加剧了紧张局势。





美国众议院议长莱恩表示，这些行为是 “ 应该受到谴责的 ” ，他还说， “ 我们不能容忍任何恐吓公众人物的企图。 ”





**“ 不花哨，但绝对实用 ”**





特勤局在一份声明中说， “ 这些包裹在例行的邮件检查过程中被立即确认为潜在的爆炸装置，并得到了妥善处理。 ”





据纽约时报报导，希拉里在纽约郊区查帕奎的家中收到的包裹是一个爆炸装置。

MSNBC 报导，该装置在克林顿夫妇家附近的一处特勤局设施被截获时，前总统克林顿在家。报导称希拉里正在佛罗里达州参加筹款活动。





一名联邦执法官员对路透表示，这些包裹中似乎不止一件的结构或设计是相同的。另一位消息人士对路透表示，美国联邦调查局 (FBI) 仍在评估可疑包裹中是否含有危险或爆炸性物质。





当地新闻网站 Chappaqua Patch 援引一名执法官员的话说，向索罗斯、奥巴马和克林顿发送的设备似乎是一枚管式炸弹。 “ 不花哨，但绝对实用， ” 这位官员表示。





据

CNN

报导，纽约警察局拆弹小组称，时代华纳中心的包裹似乎是爆炸装置。（路透社）

Twitter

sgnypost





