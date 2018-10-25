日本公布新型新干线列车 还想卖给台湾

据《日本经济新闻》报道， 24 日，日本东海旅客铁道公司（ JR 东海）在浜松工厂首次公开了由 8 节车厢组成的东海道新干线新型列车 ‘N700S’ 。





报道介绍， N700S 将在 2020 年开始投入运营。东海道新干线列车的车厢一般是 16 节，但是 N700S 导入了新一代半导体等新型技术，所以在 8 节或者 12 节这样较短的车厢组合中 N700S 也可以正常运行。目前日方正在考虑将 N700S 出口至美国和台湾地区。

JR 东海公司的执行董事上野雅之在同日举行的公开报道中，对 N700S 的开发目的进行了说明。他指出： “ 由于 N700S 可以变更为 6 节、 8 节和 12 节车厢，所以可以很方便的进行出口。 ” 该公司向美国德克萨斯州提出了以 8 节车厢为前提的高速铁路扩充方案。





报道指出， N700S 之所以能够灵活地适应车厢编组，是因为 JR 东海公司除了缩小了设置在车辆底座下的器械之外，对于器械的放置方法也进行了一番研究。 N700A 等日本原有的新干线列车原则上只有 16 节车厢。所以如果不更改设备配置等基本设计，那么就制作不出只有 8 节车厢的列车。

N700S 的变压器和转换器都采用了新一代半导体 “ 碳化硅元素 ” 。驱动系统也以重量单位为基准缩小了 20% 。由于设备体积变小了，所以原来需要分别放置在 6 个车厢的设备现在 2 个车厢就足以容纳。





JR

东海公司考虑的出口方向是美国和台湾地区。在美国扩充德克萨斯州高铁的计划中，日本推出了以

N700S

为基准，适用于美国安全标准列车的提案。而台湾西部的高铁目前采用的是

N700

系列的前身

700

系列。

700

系列的列车基本上都是

12

节车厢。所以日本正在等待台湾将来更新高铁时进口

N700S

。

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