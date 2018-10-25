日本公布新型新干线列车 还想卖给台湾

据《日本经济新闻》报道，24日，日本东海旅客铁道公司（JR东海）在浜松工厂首次公开了由8节车厢组成的东海道新干线新型列车‘N700S’。
报道介绍，N700S将在2020年开始投入运营。东海道新干线列车的车厢一般是16节，但是N700S导入了新一代半导体等新型技术，所以在8节或者12节这样较短的车厢组合中N700S也可以正常运行。目前日方正在考虑将N700S出口至美国和台湾地区。
JR东海公司的执行董事上野雅之在同日举行的公开报道中，对N700S的开发目的进行了说明。他指出：“由于N700S可以变更为6节、8节和12节车厢，所以可以很方便的进行出口。”该公司向美国德克萨斯州提出了以8节车厢为前提的高速铁路扩充方案。
报道指出，N700S之所以能够灵活地适应车厢编组，是因为JR东海公司除了缩小了设置在车辆底座下的器械之外，对于器械的放置方法也进行了一番研究。N700A等日本原有的新干线列车原则上只有16节车厢。所以如果不更改设备配置等基本设计，那么就制作不出只有8节车厢的列车。
N700S的变压器和转换器都采用了新一代半导体“碳化硅元素”。驱动系统也以重量单位为基准缩小了20%。由于设备体积变小了，所以原来需要分别放置在6个车厢的设备现在2个车厢就足以容纳。
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