东盟呼吁成员国在美中对抗中保持团结

新加坡周三敦促参加东盟峰会的地区领导人团结一致，并提醒多边合作和国际准则正遭到威胁。





新加坡总理李显龙在第 33 届东盟峰会开幕式上表示 :“ 现有的自由、开放和基于规则的多边体系正面临压力，而东盟的增长和稳定依靠于这一体系。 ”





他警告称 :“ 目前尚不清楚世界是否会形成新的国际交往规则和规范，还是会分裂为相互对立的集团。 ”





李显龙敦促东盟 10 个成员国保持团结，并表示，鉴于贸易不确定性和技术突破等挑战，多边合作 “ 比以往任何时候都更加紧迫 ” 。





“ 东盟中心 ”





东盟正面临越来越大的外部压力，包括在该地区不断升级的美中竞争。东盟成员国担心，华盛顿和北京之间贸易竞争关系可能引发其他国家采取保护主义措施。

美国总统特朗普 “ 美国优先 ” 的外交政策，以及他对多边框架的回避，也让这个依赖于全球自由贸易的地区感到焦虑。





新加坡国立大学东亚研究所的曾蕙逸表示，特朗普 “ 的目的如果是弱化 ‘ 东盟中心 ’ ，这会引发极大的忧虑 ” 。





“ 东盟中心 ” （ ASEAN centrality ）是指东盟在区域安全架构、区域秩序以及在该地区有利益关系的大国博弈中的作用。





凯瑟琳还说，对成员国来说， “ 东盟中心 ” 是保护该地区不受 “ 不当外国干预 ” 的必要条件。

联昌国际银行驻新加坡私人银行部门的经济学家宋诚焕表示 :“ 两个世界最大经济体贸易争端升级将造成更大风险，所以我认为东盟 10 国更迫切地需要合作。 ” 他说 : 新加坡总理的演讲 “ 传达的信息是，我们必须首先帮助自己，并在任何可能的地方寻找机会。 ”





宋诚焕表示，在未促进全球经济增长的情况下，任何提高成本的行为都会影响东南亚地区。很多东南亚国家都很穷，希望外贸能带来就业机会。





双边协议





东盟与包括中国、日本、印度、韩国和新西兰在内的所有亚太主要经济体都有自由贸易协定。东盟曾表示对与美国达成自由贸易协定持开放态度，但特朗普政府已经表示，倾向于与东盟国家达成双边贸易协议。





在新加坡举行的美国 - 东盟峰会期间，代表美国总统特朗普出席的副总统彭斯与各国领导人举行了一系列双边会谈。





在与越南总理阮春福的会谈中，彭斯进一步推动减少双边贸易壁垒。彭斯说，虽然美越经济关系 “ 很牢固 ” ，但他希望讨论 “ 我们如何在未来达成更公平和互惠的贸易协定。 ”

在亚洲之行的第一站东京，彭斯还对日本首相安倍晋三施加压力，要求他减少日本对美国的贸易顺差。





区域全面经济伙伴关系





同时，东盟及其主要贸易伙伴正继续努力，争取在没有美国参与的情况下，达成有望成为世界上最大的贸易协定。





区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP) 是东盟 10 个成员国与中国、日本和印度等 6 个亚太国家之间拟议的自由贸易协定。





在外界日益担忧美中贸易战可能引发保护主义环境加剧的情况下，东盟及其伙伴国已同意加倍努力，缔结区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP) ，但他们未能在新加坡就协定的关键条款达成一致。





中国总理李克强在峰会上呼吁支持该协议。他说，他希望该协议能在 2019 年前签署并实施。

“ 这将给我们地区的人民带来真正的利益， ” 李克强在对东盟领导人的讲话中说。他还说，中国现在是 “ 全球自由贸易的旗手 ” 。





跨太平洋伙伴关系协定（ TPP ）





分析人士认为，参与 RCEP 是中国为了填补美国去年退出 TPP 后留下的真空。 TPP 是 12 个亚太国家之间的自由贸易协定。





东南亚咨询公司化险集团的负责人安格拉 • 曼奇尼认为，美国退出 TPP 是一个巨大损失。她说，美国花了很多时间和精力试图进入亚太市场，帮助制定自由贸易规则，但却 “ 单方面地放弃了这一点 ” 。她接着说，该地区的其他国家，比如中国，正在 “ 进入这一领域 ” 。

TPP 是奥巴马政府标志性的外交政策倡议。





在彭斯出访亚洲前，特朗普政府的一名高级官员向记者介绍了情况。他表示，奥巴马政府达成的 TPP 和其他的多边协议 “ 没有兑现各方谈判时做出的承诺 ” 。





剩下的 11 个 TPP 国家在没有美国参与的情况下正在推进该协议。





美国企业游说组织美国东盟商务理事会正密切关注 RCEP 的进展。该委员会的马克 • 米莉表示，他理解特朗普总统对双边协定的偏好，但敦促政府考虑 “ 有朝一日真正考虑签署美国 - 东盟自由贸易协定是否符合美国的利益 ” 。





东盟覆盖

6.3

亿人，

GDP

总额为

2.4

万亿美元。东盟十国

——

文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南

——

是美国第四大出口市场，也是美国在亚洲的第一大外国直接投资目的地。

Twitter

sgnypost





