伊朗总统鲁哈尼：伊朗将卖出石油 打破美国制裁

美国对伊朗的经济制裁美东时间 11 月 4 日午夜全面生效。据路透社 11 月 5 日最新消息，伊朗总统鲁哈尼表示，伊朗将卖出石油，打破美国制裁。

这次美国针对伊朗的新制裁主要瞄准伊朗的能源、金融等部门，特朗普政府试图以榨干德黑兰钱包的方式迫使其放弃核导计划、改变在中东地区美国所不喜欢的行为，比如支持叙利亚的巴沙尔政府。其实， 2015 年 7 月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议，但因为特朗普不喜欢这个协议，因此宣布退出，要求重新谈判。





白宫将美伊矛盾变成了 “ 要美国市场，还是要伊朗市场 ” 的选择题，强迫其他国家站队，对那些进口伊朗石油的国家威胁发动制裁， 5 日，美国将公布 8 个 “ 豁免对象 ” ，允许暂时仍从伊朗进口石油。伊朗连日来陷入愤怒之中， 4 日德黑兰等上千个城市和城镇举行反美示威，从最高精神领袖哈梅内伊到伊朗军方，伊朗精英层密集动员民众，应对美国制裁。

美国总统特朗普

2

日在推特上传一张模仿《权力的游戏》的海报，上写

“11

月

5

日，制裁将至

”

，他神情冷峻，仿佛置身迷雾般的战场。很快，伊朗

“

圣城旅

”

司令官苏莱曼尼在

Instagram

账号上传相似海报，同样杀气腾腾，海报上写着

“

我将与你对抗

”

。

3

日，伊朗军方发表声明，强调

“

伊朗将击败美国霸权

”

。同日，伊朗在德黑兰举办的国防工业展览中，展出第一架国产战斗机

“

天河

”

，伊朗防长哈塔米称，该款战斗机进入量产。据伊朗伊斯兰共和国通讯社

IRNA

报道，伊朗外长扎里夫

3

日还与欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼以及德国、瑞典、丹麦等国外长通电话，讨论反制美国制裁。

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