美国会报告促检讨高科技输港





美国国会成立 10 多年的美中经济与安全审查委员会（ U.S.-China Economic and Security Review Commission ，简称 USCC ），于美国时间周三向国会提交年度报告，当中指北京政府近年不断侵蚀香港的自治地位及言论自由，建议美国商务部重新审视，在出口科技问题上是否还继续将中国及香港视为两个独立关税区。





轰北京违“一国两制”承诺





报告提到，港府今年取缔香港民族党之举，是史无前例对政治组织的打压，而港府拒绝续签香港外国记者会第一副主席马凯的工作签证，亦令人忧虑香港自我审查的问题将愈来愈严重。





报告形容，北京对香港政治体制、法治，以及表达自由的侵蚀，已令香港变得愈来愈似其他中国城市，违反“一国两制”承诺。





有鉴于此， USCC 建议国会，指示美国商务部及相关政府组织，重新审视应否在军民两用科技（ dual-use technology ）出口政策上，继续将香港和中国大陆视为两个独立的关税区。





白宫顾问为贸谈内讧





另外，对于中美贸易谈判能否达成协议，白宫内部分歧浮现。对华鹰派的贸易顾问纳瓦罗（ Peter Navarro ）日前就贸易谈判发表唱淡言论，经济顾问库德洛（ Larry Kudlow ）于美国时间周二驳斥，称对方的说法是“非常严重地失言”（ very badly misspoke ），指两国正很好地在各政府层面进行磋商。





纳瓦罗上周五批评部分华尔街人士插手中美贸易谈判，试图通过施压，迫使总统特朗普达成协议。对于纳瓦罗的指控，库德洛指出，纳瓦罗的言论不代表总统，亦不代表白宫立场；重申美中各政府层面正进行接触，为本月底的元首会面做好准备。





美国副总统彭斯（ Mike Pence ）亦称，倘若中国未能提出令美方满意的建议，华府将准备在经济、外交和政治方面，对北京增加施压。他更提到，美方在贸易争议上不会屈服，如果因为争取新协议而触发冷战，美方亦不介意，警告美国有能力对关税加码。





彭斯说，中国应改变自身行为，避免与美国爆发冷战，并希望北京能够带着具体建议出席月底的会面。





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