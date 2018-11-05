美产炸弹炸死儿童 特朗普甩锅沙特:是你们不会用

美国总统特朗普近日在向沙特阿拉伯进行军售的问题上饱受争议。对于沙特领导的联军在也门使用美国产的武器炸死平民一事，美国总统特朗普在接受采访时表示，该事件是由于袭击者 “ 不会正确使用武器 ” 。

据英国《卫报》报道，周日（ 4 日）晚，特朗普接受美媒 Axios 的采访，在被问及是否为沙特联军使用美国炸弹杀害也门平民一事而感到困扰时，特朗普回应称这起袭击是一场 “ 恐怖秀 ” ，并说此事 “ 并没有给他带来足够大的困扰 ” 。他还将这起袭击的最根本的原因归结为使用者的失误。





“ 基本上是因为那些不知道如何使用武器的人，这很可怕 ” ，特朗普在谈及 8 月份发生在也门发生的校车遇袭事件时说， “ 我会和沙特人好好谈谈，但是我肯定不会让那些不知道如何使用武器的人向载着孩子公交车射击 ” 。

此外，自从沙特记者卡舒吉被杀事件曝光后，国际社会要求美国停止向沙特出售武器的呼声也越来越高。





在卡舒吉失踪后的几周里，特朗普曾表示不满意沙特方面对于此案的解释， “ 我并不满意我所听到的，但我不想失去（沙特）的所有投资，我不想失去一百万个工作岗位和 1100 万美元 ” ，特朗普对记者说， “ 我不喜欢阻止大量资金流入我们的国家 ” 。

据海外网此前报道，当地时间 8 月 9 日，沙特阿拉伯联军在一次空袭中袭击了也门北部的一辆校车，至少 51 人在袭击中丧生，其中包括 40 名儿童，这些儿童大多数年龄在 6 岁到 11 岁之间。

沙特阿拉伯联军使用的弹药来自美国国务院批准的对外军售。造成这起空袭的武器是重达 500 磅（ 227 公斤）的激光制导 MK82 炸弹，由美国最大的国防承包商洛克希德 · 马丁公司生产。迫于国际社会的不断施压， 9 月，沙特为首的联军在也门承认对校车的袭击是不正当的。

随着空袭校车事件的调查展开，诸多观察员和团体越来越关注

“

美国是否应该承担

道德责任

”

的相关话题。美方对此虽坚称

“

清白

”

，并强调该联盟正与胡塞反叛分子作斗争，但美媒却强调，美方确实通过数十亿美元的军售，向沙特阿拉伯方面提供了军事技术和情报支持。

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