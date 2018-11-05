规模巨大 习近平称中国未来进口将逾40万亿美元

中国国家主席习近平北京时间

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月

5

日在首届中国国际进口博览会开幕式发表主旨演讲时表示，中国未来十五年进口商品和服务将分别超过

30

万亿美元和

10

万亿美元。





习近平表示，中国将激发进口潜力。中国主动扩大进口，不是权宜之计，而是面向世界、面向未来、促进共同发展的长远考量。中国将顺应国内消费升级趋势，采取更加积极有效的政策措施，促进居民收入增加、消费能力增强，培育中高端消费新增长点，持续释放国内市场潜力，扩大进口空间。





习近平称，中国将进一步降低关税，提升通关便利化水平，削减进口环节制度性成本，加快跨境电子商务等新业态新模式发展。中国有

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亿多人口的大市场，中国真诚向各国开放市场，中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。





习近平强调，

“

中国还将持续放宽市场准入。

4

月份我宣布的放宽市场准入各项举措，目前已基本落地。中国已经进一步精简了外商投资准入负面清单，减少投资限制，提升投资自由化水平。中国正在稳步扩大金融业开放，持续推进服务业开放，深化农业、采矿业、制造业开放，加快电信、教育、医疗、文化等领域开放进程，特别是外国投资者关注、国内市场缺口较大的教育、医疗等领域也将放宽外资股比限制。预计未来

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年，中国进口商品和服务将分别超过

30

万亿美元和

10

万亿美元。

” （多维新闻）

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