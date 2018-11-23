苹果供应商鸿海精密计划明年削减成本

彭博新闻周三援引公司内部备忘录的内容报导，苹果最大的 iPhone 手机组装企业鸿海精密计划 2019 年削减 28.8 亿美元支出，因公司面临 “ 非常困难且竞争激烈的一年 ” 。





这家总部位于台湾的生产商在声明中称，公司目前正在对 2019 年预算进行年度例行评估，但也提到对 iPhone 手机需求的担忧。





苹果股票处在本周美股大幅抛售的风暴核心，周三在大盘普遍持稳情况下小幅收低 0.1% 报 176.78 美元。





作为苹果产品面部识别技术供应商之一的 Lumentum Holdings 于 11 月 12 日下调假日季业绩预估，自此以来苹果股价累计下跌近 9% 。

鸿海股价周三收跌不到 1% ，报 70.60 台币。





苹果本月初公布的耶诞假期季度销售预估低于预期，吓坏投资者，其全球各地的器件供应商受到震动。





彭博报导称，富士康的 iPhone 业务明年将需要削减支出 60 亿元人民币，公司还计划裁减约 10% 的非技术人员。





鸿海集团晚间发布声明称，集团的经营策略是定期对集团全球各地的运营状况进行检视，以确保能够更符合集团运营。





“ 如同往年一样，今年的营运检视主要致力于确保集团在新年度中，运营团队和预算投入能够符合客户当前和预期的需求、集团全球业务发展，并应对未来一两年市场和经济的挑战。 ” 鸿海声明稿称。





鸿海上周公布的季度获利增幅逊于预期。日本经济新闻本月初报导称，苹果已告诉鸿海与和硕暂停增加 iPhone XR 生产线的计划。





行业分析师估算，苹果

11

月初将其对台湾供应商的订单砍了

20-30%

，主要因为

iPhone XR

和

XS Max

需求疲弱。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





