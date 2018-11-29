人民币是否保7 分析：中国面临两难

中国社会科学院世界经济与政治研究所国际投资研究室主任张明表示，如果中国央行不干预，人民币兑美元汇率将会破 7 ；但官方若干预汇率，将在人民币国际化等方面造成负面影响。





界面新闻报导，张明指出， 2018 年人民币兑美元汇率的贬值，很大程度上由基本面决定。一方面，今年以来，中国经济增速持续下滑，而美国经济增速持续上升，中美经济增速显著缩小。





另一方面，中美货币政策方向回然相异，今年以来美国联邦准备理事会（ Fed ）已升息 3 次，而中国央行已降准 4 次，导致中美利差无论在货币市场还是债券市场均显著缩小。





此外，中美股市表现差异大，年初至今，美国道琼斯工业指数上涨了大约 2.8% ，而上证综指则下跌了 19% ，使得中国面临的短期资本外流压力再度上升，并造成新的汇率贬值压力。





展望 2019 年，张明指出，从基本面来看，人民币仍将承受一定的贬值压力，具体因素包括经济下滑压力、中美贸易摩擦，以及地缘政治影响等。





他预测，中国国内生产毛额（ GDP ）增速将由 2018 年的 6.5% 至 6.6% 左右下降至 2019 年的 6.2% 至 6.3% 上下，而美国经济至少在 2019 年上半年仍将保持强劲成长。

其次，张明认为，中美两国央行货币行动上的分歧将继续。先前分析普遍认为，联准会在 2018 年 12 月与 2019 年上半年可能还会升息 3 次左右，而中国央行在同期内至少不会收紧货币政策。意味中美利差由正转负，会给人民币汇率造成新的下滑压力。





他认为，中国央行仍有动机维持人民币汇率稳定，包括为了稳住投资者信心和缓和中美贸易冲突。方法为透过外汇买卖、加强资本管制、加强逆周期因子调整以及干预离岸市场等。





不过，张明指出，上述工具均会导致一系列负面效应，如外汇存底缩水、影响中国企业的海外投资、对人民币国际化造成负面影响、降低市场供求对汇率中间价的影响程度，并削弱离岸市场的价格发现功能等。





此外，如果人为抑制人民币汇率贬值，还会给出口带来冲击，不利于宏观经济增速的稳定，也会降低中国货币政策的独立性。（中央社）

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