崔天凯放狠话：陈全国若遭美国制裁将按比例报复

近日，中国驻美国大使崔天凯针对新疆再教育营发表谈话，就美国政府或制裁新疆自治区党委书记陈全国放狠话。





英国路透社 11 月 28 日报道，崔天凯回应新疆再教育营问题，有美国官员曾表示，美国政府正考虑对参与镇压中国少数民族的官员和科技公司实施制裁，当中包括新疆自治区党委书记陈全国。





崔天凯称： “ 中国打击恐怖主义的努力遭到 “ 双重标准 ” 对待，你能想像（如果）一些负责打击 ISIS 的美国官员受制裁吗？如果采取这种行动，我们必须报复。我们视乎情况决定，一切举措都是按比例进行。 ”





崔天凯表示，美国以导弹和无人机杀恐怖分子，但我们正试图重新教育大部分恐怖分子，试图将他们变成正常人、恢复正常生活。





11 月 27 日，中国外交部官网发布消息称，有记者问，针对中国在新疆大规模关押维族人的情况，来自数十个国家的 278 位学者要求对中国实施制裁，中方对此有何评论？





发言人耿爽表示，新疆目前政治稳定，经济发展，人民安居乐业。中方采取有关措施完全是出于反恐需要。中方坚决反对任何外部势力干涉新疆事务，干涉中国内政。





多名来自美国、英国、法国和日本的学者 11 月 26 日在华盛顿召开发布会，推动国际社会签署一份声明，以表达关注中国当局在新疆关押 200 万无辜的穆斯林人。





声明指出，中国当局在新疆逼使普通市民认同共产主义的意识形态，并支持共产党对国家的统治，又指当局透过大规模关押穆斯林人来摧毁他们的民族身份认同；有学者担心，当局可能把对待新疆少数民族同样政策，复制到社会其他层面，甚至输出到境外。





法新社

10

月

24

日的报道说，在中国官方电视台有关报道的画面中，新疆和田县一所再教育营，看似与任何现代学校一样，学生们学习汉语和工作技能等。真相究竟如何？





今年早些时候，新疆和田地区政府一部门为这所

“

职业培训中心

”

（再教育营）购买了一些与教育毫不相干的用具，这些包括：

2,768

支警棍、

550

个电动牛刺、

1,367

双手铐、

2,792

枚胡椒喷雾器。报道称，上述购物清单是新疆和田地区政府自

2017

年初以来，为建造和管理正在不断扩大的

“

职业培训中心

”

所进行的上千个采购中的一部分。（多维新闻）

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