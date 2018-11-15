孟宏伟案新进展 法国警方指无法证明孟妻被恐吓

国际刑警组织（ICPO）前主席、中国公安部前副部长孟宏伟案传出新进展。美联社昨引述匿名法国官员称，里昂警方已结束对孟宏伟失踪案及其妻子Grace Meng接到中文恐吓电话的调查，并指当局没有发现可以支持Grace Meng说法的证据。
香港01报导指出，孟宏伟的妻子十月接受美联社采访时，称自己曾接获恐吓电话。对方讲中文，指他们已派出两组人到法国找寻她的下落，并知道她在哪里。
法国当局其后对她所说的威胁展开调查，并对她及家人提供保护。
Grace Meng昨天回应称，自己对调查已经结束一事并不知情，法国警方派来保护她及两名儿子的人员还没有撤离。
孟宏伟9月底由法国前往中国后失去联络。中共中央纪委国家监委网站则指，孟宏伟涉嫌违法，目前正接受国家监委监察调查。ICPO其后宣布，孟宏伟已辞去主席职务。
国际刑警组织秘书长斯托克（Juergen Stock）上周表示，组织内部规定不允许调查孟宏伟下落。组织在11月18日至21日举行的大会上，将选出新任主席。
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