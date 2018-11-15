中国银行赴新加坡创新基地启用

中国银行昨在新加坡设立创新研发基地，这是该行在全球的首例。
中国银行行长刘连舸为创新研发基地举行揭牌仪式。
中通社报导，中行将在此展开研发，并展示最新科技和创新，推动管理区域和全球的研发活动。创新基地也会设立培训架构培养人才，与科技金融公司、高等学府及政府合作。中国银行新加坡分行大力推动数位化，最新推出手机银行应用，包括客户知识评估和财务需求分析的功能。
参考消息网较早前曾引述港媒称，中国银行首席信息官刘秋万在银行业例会表示，中国银行充分利用新技术在全球范围进行金融创新，年内将计画在新加坡设立首家总行级创新研发基地，将国内创新体系向外延伸，开辟集团创新、全球创新试验田。
陆资银行在促进中星金融合作方面扮演越来越重要的角色。新华社报导，在金融合作方面，2014年中星两国在银行间外汇市场开展人民币对新加坡元直接交易，2016年两国央行续签双边本币互换协议，中星金融合作正加速向民间扩展。今年2月，由中国企业创办的新加坡亚太交易所获新加坡金融管理局批准设立，5月开业。该交易所致力建构大宗商品亚洲价格基准，有助于活跃区域经贸合作，促进区域经济一体化。
中国银行新加坡分行提供的数据显示，截至今年7月末，中国银行新加坡分行已累计为“一带一路”相关项目提供逾160亿美元融资，主导发起银行团超过700亿美元，为“一带一路”项目和企业、机构发行债券筹集资金近100亿美元，项目辐射“一带一路”沿线近30个国家和地区，覆盖超过20个行业。今年9月，中国建设银行与新加坡盛裕集团签署战略合作谅解备忘录，双方将为中星企业投身“一带一路”基础设施建设提供强有力的支持和服务。
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