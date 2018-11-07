焦点：丢掉众院让特朗普初尝失利滋味 但参院大权仍在握

路透华盛顿11月6日 - 周二晚上，在特朗普和他的团队在白宫的观选派对上大嚼汉堡和热狗时，他就已经做好收到坏消息的准备。
特朗普最亲近的助手努力让他把注意力放在局势有利的那面。
完成最后一天繁重的拉票任务后，特朗普只睡了几个小时，周二大多数时间他都在打电话，忙着跟朋友和顾问确认选情，与各州和全国的共和党官员以及白宫助手交谈，了解大致结果。
他从这些人处得到的消息是，共和党可能要失去对众议院的控制权，但仍可掌控参议院，而且在参议院的多数席位还会增加。
因此，当传来各大媒体预估基本无误的消息时，对特朗普而言也不算是什么难以接受的意外。
“这很令人失望，但并不出人意料，”特朗普的高级顾问凯莉安·康威(Kellyanne Conway)说。
共和党失去对众议院的掌控，意味着特朗普的纳税申报、商业生意和政府治理都将面临民主党议员的调查。他的立法议程则可能陷入停顿，其中包括为中产阶级削减收入税的含糊提议。
特朗普在观选派对上显得很高兴。他在推特上写道，“今晚取得巨大胜利。感谢你们所有人！”
不过一位顾问称，对于民主党人可能发起的猛烈调查攻势，特朗普可能并未做好准备。
“我认为他并不完全了解，让(众议院民主党领袖)佩洛希和她的亲信们拿到控制权意味着什么，”这位顾问说，并要求匿名。
不过，特朗普和他的幕僚们仍有一些满意的地方，毕竟这次失利不像一些策略师们预测的那样糟糕，他们预测民主党的“蓝色风暴”可能夺走40个众议院席位。
继总统大选后入主白宫的党派通常会在两年后首次期中选举中丢失席位。奥巴马任总统时的民主党在2010年的期中选举中失去63席。
“特朗普现在应该感觉不错。他们表现得很强，在参议院攻城掠地，在众议院将民主党‘蓝色风暴’的损失降到最小。期中选举对于执政党来说一向都不容易，”共和党策略师Scott Reed表示。
特朗普和他的顾问们感觉，共和党在参议院的优势至少扩大两席，有助于抵消众议院选举结果的影响。
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