美国民主党料拿下众议院掌控权 特朗普遭遇挫败

路透华盛顿11月6日 - 美国民主党周二凭藉着民众对总统特朗普的不满，赢得了众议院的控制权。民主党人将有机会阻挠特朗普的执政计划，并对其政府的行为进行严密审查。
在特朗普入主白宫两年后的国会期中选举里，他与共和党人扩大了在参议院的多数优势，此前两党拉票时在种族、移民以及其他文化问题上进行了激烈交锋。
但共和党料将失去在众议院的多数席位优势，这样的结果对特朗普来讲标志着一次痛苦挫败。据最新计票结果，民主党似乎将能净赢超过30个席位。而民主党只需净赢23席，便能于八年来首次夺回对435席众议院的掌控权。
改选后的众议院将有权对特朗普的纳税申报、可能的商业利益冲突、以及2016年竞选“通俄门”事件展开调查。
民主党还可能迫使特朗普缩减在立法方面的许多激进想法，比如，可能打破他要为修建美墨边境墙融资的承诺，阻碍第二个重大减税法案的通过，以及影响其继续实施强硬的贸易政策。
如果有证据反映出特朗普阻碍了司法公正或是他2016年的大选确有通俄行为，那么掌控众议院多数席位的局面就足以令民主党发起对特朗普的弹劾。但如果无法获得共和党控制的参议院三分之二的票数通过，则国会无法将特朗普赶下台。
众议院的民主党人可以通过利用特别检察官穆勒(Robert Mueller)的通俄门调查结果启动一项调查。俄罗斯方面否认干涉2016年美国大选，特朗普也否认与俄方串通。
**新的一天**
“感谢你们，明天将是美国新的一天，”美国众议院民主党领袖佩洛希在华盛顿一场庆祝胜利的聚会上对欢呼的民主党人说，并称众议院民主党人将制衡特朗普。
“我们将有责任在能取得一致的地方找到共识，在不能取得一致的地方坚守我们的阵地，”佩洛希说。
尽管共和党失去众议院控制权，但特朗普在推特上写到，“今晚取得巨大胜利。”
特朗普给众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)、参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)、参议院民主党领袖舒默(Charles Schumer)和几位共和党获胜者打了电话。
在拉票最后阶段，特朗普就诸多问题发表了更强硬的言论，以迎合保守派核心支持者，他对美墨边境行进的拉美移民大篷车队发出警告，并谴责美国自由主义者为“暴民”。
在激烈的竞争中，大多数民主党候选人在竞选尾声阶段避开特朗普的猛烈批评，转而关注民生问题，譬如使医疗保健成本保持在较低水准、维护针对老年人的社保退休和医保计划等。
过去20年中只有三次选举中一党净赢24个或以上席位。周二的获胜优势是2010年以来最强，2010年保守派对民主党总统奥巴马的不满使共和党赢得64个席位。
此次期中选举将确定众议院所有435个席位、参议院100个席位中的35个以及50个州长中的36个。
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